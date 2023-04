Festival ECO: Padova diventa “capitale della mobilità sostenibile”

Eco, il Festival della mobilità sostenibile, il primo in Italia nel suo genere, è stato in programma a Padova il 19 e 20 aprile 2023. Per due giorni la città è diventata “capitale della mobilità sostenibile” del Paese, ospitando dibattiti e confronti tra i principali rappresentanti del settore, il mondo delle istituzioni locali, nazionali e internazionali.

La manifestazione tenutasi presso il Centro Culturale Altinate S. Gaetano di Padova ed stata organizzata con il patrocinio e la collaborazione di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Obiettivo dell’iniziativa comprendere, attraverso i dati, i numeri e gli scenari a che punto è la transizione verso la mobilità sostenibile nel nostro Paese e promuovere il confronto tra i principali attori in campo. Per fornire risposte concrete a domande su come il PNRR può incidere nella realizzazione di una mobilità più green in ambito urbano e su quali siano le best practice a livello europeo da ripercorrere in Italia e quali le principali sfide per le amministrazioni locali, nel corso dell’evento si terranno convegni e talk con focus su tre nodi cruciali: infrastrutture, mobilità, logistica.

Testimonial di ECO è Neri Marcorè, da sempre impegnato nella sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale. Momenti clou della manifestazione saranno gli interventi istituzionali con il coinvolgimento dei due Ministeri oggi al centro del dibattito sulla transizione ecologica del Paese e della trattativa in corso con l’UE sugli obiettivi di decarbonizzazione: il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

La centralità delle amministrazioni comunali sul tema della mobilità è evidente, per questo motivo la collaborazione di ANCI alla realizzazione di questo Festival è strategica. Importante intervento del vice sindaco di Parigi per raccontare la situazione eattuale e il futuro della capitale francese.