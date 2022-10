ExpoMove 2022: la mobilità elettrica e sostenibile a portata di tutti

ExpoMove è l’evento fieristico italiano sulla mobilità elettrica e sostenibile nella Fortezza da Basso a Firenze che dal 5 all’8 ottobre si ripropone nella sua seconda edizione.Svoltasi in contemporanea con Earth Technology Expo, la prima e più completa esposizione delle applicazioni tecnologiche e dell’’innovazione previste e presenti nelle linee guida del Next Generation EU.

Presenti oltre 30 espositori e 10 convegni in programma con più di 100 relatori, tra nazionali e internazionali. Poi lei…la prima botticella elettrica grazie alla quale i cavalli non dovranno più faticare per portare i turisti in giro per le città italiane. Sono circa 3.000 mq esterni con percorsi divertenti e sicuri per testare monopattini, biciclette e scooter elettrici; presente il «Park Test Drive» con colonnine e wall box, da cui partire per provare gli ultimi modelli di auto elettriche su strada.

ExpoMove vuole essere anche un evento per fare formazione: all’’interno dello spazio fieristico è stata allestita un’’aula dedicata agli studenti di Meccanica e Meccatronica promossa da Cobat Academy, strutturata attraverso seminari professionalizzanti distribuiti lungo le mattinate.

Che cos’è ExpoMove 2022?

Evento organizzato da EXPOMOVE Srl, la società costituita da da Extra Srl, specializzata nella comunicazione strategica e nelle pubbliche relazioni con sede a Roma, e da Sicrea Srl, leader a Firenze nell’organizzazione di eventi espositivi. L’ente Firenze Fiera metterà a disposizione la prestigiosa Fortezza da Basso, capolavoro del Rinascimento, area espositiva e congressuale situata al centro di Firenze.

Quali i Patrocini?

Ministero della Transizione Ecologica, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero dello Sviluppo Economico, Rai per la Sostenibilità, ISPRA, ENEA, Camera di Commercio di Firenze, Regione Toscana, Unioncamere Toscana, Università degli Studi di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Associazione per la logistica sostenibile, CiSPEL Toscana.

E i Partner quali sono ?

Partendo dai Premium Partner: Cobat, Emoby ed Estra, si passa ai partner dell’evento: Automobile Club Italia, Motus-E, AIMS, Legambiente, Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, Kyoto Club, Cobat RAEE, Cobat RIPA, PA Social, Utilitalia, Symbola, Commonwealth Club of Rome, CNR-IIA, Asstra, Fondazione Italia Digitale, Autolinee Toscane, Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022 ASVIS, Elettricità Futura e UNRAE.