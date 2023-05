Electric Days: alla scoperta della mobilità elettrica

La terza edizione degli Electric Days, per la prima volta aperta al pubblico nel weekend del 6 e 7 maggio, nel Parco del Lago dell’EUR , ha visto la partecipazione di oltre 12 mila persone, che hanno potuto vedere, toccare e provare le soluzioni di mobilità di oggi e di domani, attraverso più di 70 veicoli a due e quattro ruote presenti in esposizione o nelle aree di test drive e test ride per auto, bici ed ebike.

Sono stati oltre 700 i test drive di veicoli full hybrid, plug-in e full electric provati su circuito urbano e affiancati da una guida esperta che ha illustrato nel dettaglio le caratteristiche del veicolo