Audi e Care’s di nuovo insieme verso il futuro sostenibile

Torna Care’s, l’appuntamento etico con la cucina e il territorio. La seconda delle tre tappe, la prima è stata qualche mese fa a Venezia, vede protagonista la terra di origine del progetto: Brunico. Come possiamo produrre zero rifiuti e proteggere una terra così preziosa? Come possiamo puntare sull’economia circolare per il riutilizzo? Queste le domande che si sono posti Care’s e Audi, ancora una volta insieme, per proteggere le persone, il territorio, il nostro futuro. Brunico e in particolare Plan de Corones sono il terreno fertile per approfondire il discorso. Il luogo principale del viaggio con Audi è stato lo Spazio e Ristorante AlpiNN-Food, sede del CARE e casa di “Cook the Mountain”, la filosofia sostenibile di Norbert.

Il lungo inverno rende da sempre difficile l’approvvigionamento di materie prime fresche, locali e stagionali, ma Care’s apre la porta a sempre nuove soluzioni. Stesso approccio olistico che parte dal prodotto e arriva alle persone, passando dai progetti, è quello di Audi.

Un approccio tanto concettuale quanto concreto che trova attuazione nell’impegno a favore della sicurezza personale e sociale, attraverso la tecnologia predittiva e l’interazione tra veicoli e infrastrutture, spaziando in ambito industriale e creando la radicale decarbonizzazione della produzione. Per guidare il progresso bisogna andare oltre e la visione Audi, attraverso il design, la tecnologia, l’innovazione viaggia verso la sostenibilità passando oltre l’aspetto di prodotto ed estendendosi verso il sostegno, la reale protezione verso gli automobilisti e verso tutti gli utenti della strada.

Una nuova filosofia che mette l’uomo al centro, l’auto concepita per essere al servizio della salvaguardia dell’individuo e dell’impatto dell’individuo sull’ambiente: a tutela dell’ecosistema in cui l’uomo opera.

