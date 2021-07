In vacanza col più piccolo veicolo elettrico a 4 ruote

editato in: da

Stanchi delle lunghe code sul lungomare per raggiungere la spiaggia o il ristorante? Stufi delle infinite ricerche di un parcheggio? La soluzione per le vacanze estive si chiama Birò. È elettrica, ha quattro ruote, è coperta e può trasportare due persone. Il risparmio di tempo con Birò è notevole, gli spostamenti sono più veloci e il parcheggio garantito.

Utile non solo per le vacanze ma anche per muoversi all’interno della propria città. Le caratteristiche di Birò somigliano quelle di uno scooter di cilindrata 50cc. Infatti la velocità massima è di 45 km/h mentre con il 125cc si arriva a 60 km/h. Inoltre, può essere guidato da chi ha almeno 14 anni e il patentino. Non solo, con l’arrivo della bella stagione è possibile rimuovere le portiere e guidare “all’aperto”. Un veicolo rivoluzionario: ottimo per la vita di tutti i giorni e per l’estate, in cui è necessario avere un mezzo di trasporto che sia pratico, sicuro e in questo caso, anche ecologico.

I vantaggi che offre Birò riguardano la maneggevolezza nel traffico, la facilità di parcheggio con un conseguente guadagno di tempo e la possibilità di entrare nelle ZTL (zona a traffico limitato). Ultima ma non ultima la sicurezza: la scocca in acciaio indeformabile e i 4 freni a disco lo rendono un mezzo davvero sicuro. Estrima, l’azienda italiana che produce e distribuisce Birò, organizza il trasporto dove si preferisce. Il servizio permette di godere a tutti i possessori di usarlo direttamente dove serve.

Nessun problema nemmeno per la ricarica. Birò si carica a qualsiasi presa elettrica a 220v e alle colonnine di ricarica controllando sempre tempi e prezzi. Infine, con il sistema Re-Move si può staccare la batteria e portarla con sé per ricaricarla a qualsiasi presa.

Infine vantaggi eccezionali per l’acquisto di Birò grazie all’Ecobonus della Legge di Bilancio. Per gli interessati sarà possibile ricevere sia l’Ecobonus per favorire la mobilità elettrica sia ricevere un ulteriore sconto da parte di Estrima: fino a 4.000 € con rottamazione di uno scooter e 3.000 € senza. Un’occasione unica per scegliere Birò per le prossime vacanze.

Un’idea davvero all’avanguardia quella di Estrima: con Birò il risparmio di tempo, il parcheggio sempre garantito, la protezione assicurata e la facilità della ricarica la rendono una minicar, da godersi durante le ferie o in città, davvero utile per tutti.