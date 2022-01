Negli USA tutti pazzi per la e-Bike senza pedali

Sembra ormai spopolare sempre più la moda delle biciclette elettriche che, tanti in Italia quanto in giro per il mondo, stanno conquistando le strade con l’obiettivo di rendere la mobilità più sostenibile e di certo più divertente. Quanto sta accadendo oltre oceano, però, ha dell’incredibile, con una nuova due ruote che sta facendo impazzire tutti quanti.

Si tratta della Pwr Superbolt balance e-Bike, un modello di bici elettrica diversa dal solito che negli Stati Uniti ha conquistato tutti e sta portando a una vera corsa per accaparrarsela. La caratteristica principale di questa e-Bike? È senza pedali. Sì, avete capito bene, perché il modello realizzato dalla celebre factory di Lexington, nel Kentucky, sta spopolando tra i baby ciclisti che si avvicinano per la prima volta alle due ruote elettriche, mentre i genitori sono alle prese con tanti nuovi modelli sul mercato, come per esempio quella lanciata recentemente da Valentino Rossi.

Superbolt, cos’è e come funziona la e-Bike senza pedali

Alimentata da una batteria intercambiabile agli ioni di litio da 18v 4Ah con un’autonomia di circa 45-70 minuti, la Superbolt è una bicicletta elettrica pensata e progettata per avvicinare i più piccoli al comparto delle e-Bike. Si tratta infatti di un modello che non si discosta tanto da una balance bike semovente che tanti piccoli, in giro per il mondo, utilizzano ogni giorno per andare a spasso con i genitori.

Se i modelli “base” devono sfruttare la forza dei piedi dei piccoli per darsi lo slancio in movimento, con la bici elettrica di Pwr il divertimento è sempre dietro l’angolo e in tutta sicurezza. In base al terreno e alla modalità di guida selezionata l’autonomia della batteria cambia, mentre i cerchi in lega da 16” e i pneumatici scolpiti assicurano il giusto grip anche sugli sterrati.

La trazione ottimale migliora ulteriormente l’equilibrio e il controllo della velocità e anche la gestione dell’acceleratore. Grazie al motore brushless, che dispone di un’erogazione della potenza regolabile su tre “riding mode”, il piccolo conducente dell’e-Bike può imparare con sicurezza lo stile corretto di guida del mezzo.

Tra le modalità più utili c’è di sicuro la “low speed”, con una velocità massima di 8 km/h che aiuta i bambini a entrare in confidenza con la balance bike elettrica. Successivamente si passa alla “mid speed”, fino a 12 km/h e la “high speed” che consente di “sfrecciare”, si fa per dire, fino a 18 km/h.

E se la batteria dovesse scaricarsi? Nessun problema, in quanto il divertimento dei bambini può essere prolungato ulteriormente grazie a una batteria supplementare che permette di continuare a “pedalare” quando quella principale è sotto carica. Una bici per i piccoli che sa di futuro, un po’ come l’Angell pronta a rivoluzionare il mercato per i più grandi.

Tutti pazzi per Superbolt, quanto costa e dove comprarla

Per potersi accaparrare una Superbolt in Europa, per, ci sarà ancora tempo da attendere. Il modello, che sta andando a ruba in America e ha fatto impazzire gli acquirenti più facoltosi, è per ora disponibile solo negli States con acquisto online a partire da 849 dollari.

Da parte della Pwr, che sta assistendo a un successo inatteso del modello, non si esclude però il debutto nel Vecchio Continente della e-Bike. Servirà ancora un po’ di pazienza dunque per vedere Superbolt in Europa in Italia, ma quando sarà arrivato il momento di certo non mancherà il divertimento per i piccoli ciclisti.