Unu, lo scooter elettrico stiloso arriva in Italia

Non solo auto, bici e monopatini elettrici. Da qualche tempo a questa parte, infatti, l’offerta di mezzi “alternativi” si è arricchita di una folta schiera di scooter elettrici che, oltre a permettere di muoversi agilmente nel traffico cittadino senza emettere anidride carbonica, nella gran parte dei casi sono caratterizzati anche da uno stile e da un design decisamente curato.

È il caso di Unu Scooter, motorino elettrico prodotto in Germania e che, da qualche giorno, può essere acquistato anche nel nostro Paese. Uno scooter decisamente versatile, pensato ovviamente per muoversi nelle “strettoie” del traffico cittadino ma che, se adeguatamente configurato, può essere utilizzato anche per una breve gita fuori porta. Il motorino tedesco, infatti, può ospitare fino a due accumulatori (prodotti dai coreani di LG), che assicurano un’autonomia massima di 100 chilometri (50 chilometri per ogni batteria): una distanza più che sufficiente per fare un’escursione fuori città nei giorni di festa e tornare a casa senza preoccupazioni.

Restando nell’ambito delle caratteristiche tecniche, Unu Scooter monta un motore Bosch declinato in tre diverse potenze: da 2 kW, da 3 kW e da 4 kW. Tutte e tre le versioni hanno la velocità massima limitata elettronicamente e impostata sui 45 chilometri orari. Ovviamente, le versioni più potenti possono offrire una migliore accelerazione e una guida più “frizzante”. Nel sottosella è presente un vano piuttosto ampio, nel quale poter riporre il casco o altri oggetti che possono tornarci utili nel corso della giornata.

Al centro del manubrio, invece, è presente un piccolo display LCD che mostra le informazioni più importanti riguardanti lo scooter elettrico – come la velocità, la carica e l’autonomia residua – oltre a consentire l’accesso a funzioni e strumenti aggiuntivi. Come, ad esempio, un navigatore satellitare. Il software di Unu, poi, può essere aggiornato “on the air” come fosse un cellulare.

Molto curato, infine, anche il design. I progettisti teschi hanno dedicato particolare attenzione al look del loro due ruote ad alimentazione elettrica. Unu Scooter è infatti caratterizzato da un mix di elementi “vintage” e dettagli decisamente moderni. Le linee del mezzo, infatti, ricordano quelle dei primi scooter degli Anni ’60 e degli Anni ’70, mentre le linee dei gruppi ottici (full LED) anteriore e posteriore sono decisamente “moderniste”.

Lo scooter elettrico tedesco può essere preordinato lasciando una caparra di appena 100 euro. Il prezzo finale, però, è più elevato: si parte dai 2.799 euro della versione meno potente per arrivare ai 3.899 euro di quella più potente. Comunque, acquistando Unu Scooter si può usufruire dell’bonus scooter elettrici che consente di recuperare il 30% o 40% del prezzo finale.