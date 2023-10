Toyota: annunciate 500 auto a idrogeno per le Olimpiadi

Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Toyota Mirai presentazione Olimpiadi

Le strade di Parigi vedranno un nuovo tipo di veicolo durante i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024. Saranno ben 500 le berline Toyota Mirai, alimentate a celle a combustibile, che percorreranno le vie della città. Questa mossa non è solo una dimostrazione della tecnologia avanzata di Toyota, ma rappresenta un impegno profondo verso un futuro più verde. In qualità di partner globale dell’evento, Toyota ha deciso di mettere in mostra la sua visione della mobilità sostenibile in uno degli eventi più seguiti al mondo.

L’innovazione sostenibile di Toyota

Da anni, Toyota è all’avanguardia nella ricerca e sviluppo di soluzioni eco-friendly. L’azienda ha compreso l’importanza di un approccio multi-tecnologico alla mobilità, specialmente in un mondo in cui la sostenibilità è diventata una priorità. Dai veicoli full hybrid, agli elettrici, fino alle rivoluzionarie celle a combustibile come la Mirai, Toyota ha sempre cercato di spingere i limiti dell’innovazione, mantenendo al centro l’ambiente.

Mirai: non solo un’auto, ma un simbolo

La Toyota Mirai non è solo una berlina di lusso. È un simbolo del futuro della mobilità. Alimentata ad idrogeno, questa auto combina i vantaggi di un veicolo elettrico con quelli di un’autonomia superiore. Ma cosa la rende davvero speciale? La Mirai è silenziosa, efficiente e, soprattutto, ecologica. E per le Olimpiadi, Toyota ha assicurato che l’idrogeno utilizzato per alimentare queste auto provenga da fonti completamente rinnovabili, grazie alla collaborazione con Air Liquide, leader mondiale nella fornitura di gas industriali.

Toyota: da produttori di auto a pionieri della mobilità

La visione di Toyota va oltre la produzione di veicoli. Nel 2018, Akio Toyoda ha delineato un futuro in cui Toyota non sarebbe stata solo una produttrice di auto, ma una pioniera della mobilità sostenibile. Questa visione si riflette perfettamente nell’impegno di Toyota per le Olimpiadi di Parigi 2024. La scelta di utilizzare la Mirai come veicolo ufficiale dell’evento non è casuale. È una dichiarazione chiara dell’importanza che Toyota attribuisce alla sostenibilità e all’innovazione.

Le parole di Frank Marotte, Presidente e CEO di Toyota France, e di Cédric Borremans, Responsabile della Divisione Olympic and Paralympic di Toyota Motor Europe, sottolineano l’importanza di questa partnership. Entrambi hanno espresso l’entusiasmo di Toyota nel contribuire a rendere le Olimpiadi di Parigi 2024 un evento eccezionalmente sostenibile. Tony Estanguet, Presidente di Parigi 2024, ha anche elogiato Toyota per il suo impegno, sottolineando come la scelta di veicoli sostenibili come la Mirai sia in linea con gli obiettivi ambientali dei Giochi.

La sostenibilità nelle Olimpiadi

Le Olimpiadi sono un evento che attira l’attenzione di miliardi di persone in tutto il mondo. La scelta di Toyota di utilizzare la Mirai come veicolo ufficiale per l’evento non è solo una mossa di marketing, ma anche un messaggio forte e chiaro sull’importanza della sostenibilità. Questa partnership tra Toyota e le Olimpiadi di Parigi 2024 potrebbe segnare l’inizio di una nuova era in cui la sostenibilità e lo sport vanno di pari passo.

Le Olimpiadi sono sempre state un palcoscenico per mostrare il meglio dell’umanità, sia in termini di talento atletico che di innovazione. Con la scelta di Toyota di utilizzare la Mirai come veicolo ufficiale, le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno ricordate non solo per le imprese sportive, ma anche per un passo significativo verso un futuro più verde.