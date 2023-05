Torna il Booster, uno degli scooter più amati

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Yamaha presenta il nuovo Booster: il ritorno di un'icona anni Novanta

Lo conosciamo tutti, il mitico Booster: uno degli scooter più venduti e apprezzati dal suo lancio, in Europa avvenuto nel 1990. Tutti i ragazzini dell’epoca, al compimento dei 14 anni, lo desideravano. Sembrava non fossi nessuno in compagnia, se non ti presentavi in sella al tuo Booster.

Ebbene, non ti sembrerà vero, ma oggi il mitico Booster ritorna. Certo non sarà proprio l’iconico scooter anni Novanta a cui eravamo abituati, i tempi cambiano. Ma che emozione sentirlo nominare ancora.

Yamaha Booster 2023: com’è fatto

La gamma Urban Mobility Yamaha, leader della categoria, oggi si amplia grazie all’arrivo di due nuovi modelli elettrici: S-pedalec Booster e eBike Booster Easy, disponibili a partire dalla prossima estate.

Due scooter inediti, che riprendono il nome iconico degli anni Novanta, ma dallo stile contemporaneo, con tecnologia all’avanguardia, zero emissioni, semplicità e connettività: tutto quello di cui oggi il cliente ha bisogno per stare al passo nella propria città.

I nuovi modelli Booster sono i successori spirituali degli originali scooter Yamaha e MBK con grossi pneumatici, che hanno avuto un ruolo importante nella vita di migliaia di adolescenti europei cresciuti negli anni Ottanta e Novanta.

Il primo modello è l’S-Pedelec Booster : telaio in alluminio, unità motrice leggera a coppia elevata, 5 diverse modalità di corsa, pneumatici ad alta trazione e velocità massima di pedalata assistita di 45 km/h, offre la potenza e l’autonomia di cui il conducente ha bisogno per arrivare ovunque voglia.

Il secondo modello in gamma è l’e-bike Booster Easy, progettata per gestire con facilità superfici stradali irregolari, offre la totale libertà di muoversi dentro e fuori città. Grazie all’unità motore estremamente fluida raggiunge una velocità massima di 25 km/h e un’autonomia fino a 120 chilometri.

Quanto costa il Booster

Booster è il nuovo ciclomotore elettrico Yamaha, adatto per coloro che hanno patente AM (il cosiddetto patentino). Presenta uno stile contemporaneo, prestazioni elevate e tecnologia all’avanguardia. Al momento la Casa non ha ancora comunicato il prezzo, ma lo farà a breve, visto che dall’estate 2023 sarà in vendita. Ricordiamo che il Booster MBK costava ai tempi 2.690.000 lire.

Si mostra con un telaio minimalista in alluminio ed è dotato di un’unità motore leggera e dalla coppia generosa, il nuovo veicolo a zero emissioni offre grossi pneumatici, oltre alla potenza e all’autonomia necessarie per arrivare velocemente a destinazione.

Fonte: Ufficio Stampa

Il motore silenzioso fornisce assistenza immediata non appena il conducente inizia a pedalare, le modalità di guida sono cinque, cambiano a seconda che il pilota stia cercando la massima potenza o un’autonomia ottimale.

Grazie al display TFT a colori è possibile monitorare la velocità, l’autonomia, la capacità della batteria, ma anche visualizzare le app di navigazione e fitness una volta connesso lo smartphone. Dotato di illuminazione a LED, forcelle anteriori da 80 mm e pneumatici a trazione elevata da 20 pollici x 4 pollici, il nuovo Booster è pronto per portare chiunque a destinazione, a qualsiasi ora del giorno o della notte.

Yamaha ha inserito sul nuovo Booster eleganti coperture per forcelle, cavi di controllo nascosti e un portapacchi posteriore. Propone inoltre un’ampia gamma di accessori originali, tra cui eleganti valigie e pannelli di diversi colori che si fissano al telaio in alluminio e che permettono di personalizzare il Booster secondo i propri gusti.

In passato, quando Yamaha creò il Booster, lanciò sul mercato un ciclomotore con grossi pneumatici, l’unico in circolazione. Fornì un nuovo tipo di libertà a una generazione di piloti. Ora la Casa è pronta a ripartire e grazie alla tecnologia Switch ON, a entrare in una nuova era di mobilità urbana a emissioni zero con il ciclomotore elettrico Booster, un veicolo che offre a ogni motociclista l’opportunità di provare la comodità di una e-bike con le prestazioni di un ciclomotore.