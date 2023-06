Tesla, il concessionario realizza l’auto in meno di un minuto

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Nuovo concept di vendita in Cina: nasce il Tesla Giga Laboratory

Apre in Cina un nuovo tipo di negozio di Tesla, un concept innovativo che, oltre a vendere auto, pare essere in grado anche di produrle in soli 45 secondi. Si tratta di un progetto nuovo, che molto probabilmente servirà alla Casa per attrare ancora più potenziali nuovi clienti sui mercati più competitivi, come quello cinese, appunto.

Il Giga Laboratory di Tesla

Il nuovo negozio Tesla si chiama Giga Laboratory e presenta un nuovo modo di vendere auto al dettaglio. Ha recentemente aperto in Cina e sembra un luogo quasi fantascientifico, con auto e accessori messi in mostra, oltre a diversi oggetti legati alla produzione, come robot per l’assemblaggio e componenti EV.

Dal soffitto pende una carrozzeria semilavorata della Tesla Model 3, sospesa grazie ad alcuni fili, come se fosse stata prodotta sul posto. Ci sono poi delle vetrine totalmente illuminate, che diventano dei veri e propri piedistalli, per mettere in mostra motori elettrici, inverter e altri componenti sviluppati e prodotti internamente.

Un ambiente che sembra alquanto futuristico e che molto probabilmente è stato pensato e creato per dimostrare la posizione di supremazia di Tesla in Cina, che deve vedersela con i giganti produttori automobilistici locali come BYD, che ha venduto cinque volte più veicoli elettrificati rispetto a Tesla nei primi cinque mesi di quest’anno in Cina.

È stato definito il negozio più bello di Chengdu, in grado di regalare un’esperienza coinvolgente, la magia di costruire un’auto in soli 45 secondi, ma anche un luogo in cui incontrare amici, scambiare quattro chiacchiere, bere un caffè.

Nel 2019, Elon Musk si è concentrato principalmente – ancora prima del Covid – sul passaggio dai negozi fisici alle vendite online, ma è chiaro che il marchio Tesla fa ancora molto affidamento sui luoghi fisici per vendere i suoi prodotti, visto che il numero di strutture di vendita al dettaglio è aumentato, addirittura più che raddoppiato a circa 1.000 sedi in tutto il mondo negli ultimi 4 anni.

Il progetto

Il Giga Laboratory di Tesla sembra una vera e propria vetrina creata per comunicare al pubblico la grande capacità produttiva dell’azienda. Tesla continua a fare molto affidamento sui punti vendita fisici, come parte integrante dei programmi di marketing.

Il Tesla Giga Laboratory è una nuova soluzione adottata all’azienda, in linea con quello che è da anni il pensiero del CEO Elon Musk, che continua a sostenere e sottolineare che Tesla è un’azienda manifatturiera che si distingue da qualsiasi altra, con soluzioni sempre al di sopra rispetto a quanto proposto dai competitor.

Il nuovo progetto di Tesla prevede quindi la creazione di uno spazio che difatti è una concessionaria auto, in cui è possibile effettuare la compravendita dei veicoli elettrici dell’azienda, ma dove le stesse auto possono anche essere quasi totalmente create in soli 45 secondi.

E non è tutto, come alcuni altri Studio di brand differenti in Europa, come per esempio Volvo, questo nuovo laboratory diventa anche un luogo ricreativo, dando ai clienti la possibilità di incontrare gli amici per chiacchierare o consumare caffè e merenda, e vedere da vicino ogni dettaglio che caratterizza le auto di Elon Musk. Un’idea senza dubbio eccezionale quella del CEO, che sappiamo avere una personalità particolare e avanguardistica. Il suo intento è quello di far conoscere maggiormente i suoi prodotti a quanti più possibili potenziali clienti, e stavolta lo fa creando uno spazio ricreativo dove si possono addirittura toccare con mano alcune componenti delle auto di Tesla.