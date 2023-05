Tesla bot: stanno arrivando i robot di Elon Musk

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Getty Images Entro fine 2023 potrebbero arrivare i nuovi Tesla Bot Optimus

I robot di Elon Musk sono realtà. Più volte negli ultimi mesi abbiamo sentito parlare dei Tesla Bot, le nuove creature della Casa di Palo Alto, ma non immaginavano certo di vederli entrare nelle nostre vite così presto. Eppure sono pronti, stanno arrivando.

Potrebbero già essere messi in vendita entro la fine di quest’anno, così dicono alcune indiscrezioni che oggi circolano sul web. Al momento ancora nessuna conferma da parte di Elon Musk (ma nemmeno alcuna smentita).

Quando arriveranno

È la Casa stessa ad aver condiviso di recente nuove informazioni sul suo programma robot umanoide Tesla Bot o Optimus. In rete stanno circolando le nuove immagini dei prototipi, e sono davvero impressionanti. Un progetto che, da divertente, sta diventando sempre più realistico e infatti si prevede che i robot della Tesla verranno presto prodotti in serie in grandi numeri, forse entro la fine del 2023.

Ancora oggi, nonostante il progresso tecnologico, sembra assurdo vedere dei robot umanoidi svolgere le stesse azioni di una persona. Si tratta infatti di macchine dalle sembianze umane, in grado di compiere tutti quei lavori più noiosi, pericolosi, monotoni e ripetitivi per la mente e le mani dell’uomo. Elon Musk, ormai lo sappiamo, sfida anche la fantascienza, e porta in essere il suo piano concreto: il robot non è più solo un suo sogno, ma sta diventando realtà.

Il concept di Tesla Bot è stato presentato dal manager solo lo scorso anno, e oggi potrebbe già iniziare la produzione in serie, nonostante la primissima dimostrazione al pubblico non aveva ricevuto molti consensi, visto che i prototipi riuscivano a fatica giusto a muovere braccia e gambe.

Cosa fa il robot di Tesla?

Potrà muoversi a circa 8 km/h, come una camminata d’uomo a passo veloce. Userà gli stessi chip e sensori delle auto di Tesla per l’Autopilot, per compiere le sue azioni. Dal momento della presentazione sono passati circa 8 mesi e la Casa ha fatto passi da gigante nella realizzazione del suo Tesla Bot. In occasione dell’assemblea annuale degli azionisti, Elon Musk ha mostrato un nuovo video in cui si vedono i nuovi robot in azione.

Nelle immagini cinque differenti prototipi di Optimus sono all’opera nel compiere azioni semplici: camminano nella fabbrica e negli uffici dell’azienda, si muovono ancora lentamente, ma con movimenti più stabili e decisi. Sono anche in grado di riconoscere e ricordare ciò che li circonda. I bracci robotici recentemente sviluppati potrebbero consentir loro di prendere oggetti da un contenitore e trasferirli in un altro.

Le dimensioni dei robot: saranno alti 1 metro e 80 cm e peseranno circa 57 kg. Avranno una forza tale da sollevare fino a 20 kg e il loro volto sarà una sorta di schermo per visualizzare informazioni utili. Visti i tempi che corrono e le minacce (oltre ai progressi) date dall’Intelligenza Artificiale e dai robot, Elon Musk ha assicurato che le sue nuove creature non devono essere viste come una minaccia per gli esseri umani, anzi, le persone ne potranno assumere il controllo in caso di emergenza.

Elon Musk ha dichiarato: “Optimus è una cosa enormemente sottovalutata”. Secondo il CEO di Tesla in futuro la domanda dei robot potrebbe arrivare anche a 10-20 miliardi di unità. La prima versione del Tesla Bot arriverà – secondo le previsioni – entro la fine dell’anno.