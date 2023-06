Svolta nel 2026: batterie da oltre 1.000 km di autonomia

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Oltre 1.000 km di autonomia: le batterie del futuro

Toyota Motor Corporation ha recentemente tenuto una sessione di briefing tecnico, “Toyota Technical Workshop”, sul tema “Let’s Change the Future of Cars” e ha annunciato una serie di nuove tecnologie che supporteranno la sua trasformazione nella mobilità.

Toyota nel futuro

Hiroki Nakajima, Executive Vice President e Chief Technology Officer, ha spiegato la strategia tecnologica di Toyota e la direzione che prenderà la futura produzione automobilistica. Inoltre, ha parlato di tecnologie specifiche e differenti, compresi i concetti in fase di sviluppo.

Sono intervenuti anche Takero Kato, che è stato nominato presidente della nuova fabbrica di BEV, e Mitsumasa Yamagata, che dovrebbe essere nominato presidente della fabbrica di idrogeno che sarà lanciata a luglio. Hanno elaborato le rispettive strategie per i business delle batterie EV e dell’idrogeno.

I tre pilastri della nuova strategia

La nuova strategia di Toyota sarà basata su tre pilastri fondamentali, che detengono la chiave della sua realizzazione: l’elettrificazione, l’intelligence e la diversificazione.

Per quanto riguarda l’elettrificazione, Toyota continuerà a perseguire un “approccio multi-percorso”, inclusa l’introduzione di propulsori ottimali per ogni regione. Nell’ambito dell’intelligence, oltre a veicoli e servizi, promuoverà anche iniziative per ampliare il legame con la società, come Woven City.

Per promuovere tecnologicamente questi tre temi, dal 2016, anno di inaugurazione del sistema azienda, sta spostando le sue risorse sui campi dello Sviluppo Avanzato e sta investendo attivamente in aree orientate al futuro.

A partire da marzo 2023, la Casa ha trasferito più della metà del personale dell’area di ricerca e sviluppo e circa la metà delle spese nell’ambito della ricerca nei settori di sviluppo avanzato, aumentando al contempo l’importo totale.

Toyota ha superato sfide ritenute difficili con le sue capacità tecnologiche e ha sviluppato numerosi veicoli che hanno aperto la strada al futuro, come la Prius, oggi pioniere dei veicoli ibridi, e la berlina a idrogeno Mirai. Toyota ha un grande obiettivo: cambiare il futuro delle auto.

Le nuove batterie

Attraverso tecnologie come l’integrazione di batterie di nuova generazione e tecnologia del futuro, Toyota sarà in grado di far raggiungere alle sue auto un’autonomia che supera i 1.000 km in elettrico. Per offrire un design più elegante, le prestazioni aerodinamiche sono supportate dall’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda invece la produzione, la carrozzeria dell’auto sarà costituita da tre componenti principali in una nuova struttura modulare. Questo nuovo approccio consentirà una significativa integrazione dei componenti, che contribuisce alla riduzione dei costi di sviluppo del veicolo e degli investimenti in fabbrica. Inoltre, la tecnologia di produzione di ultima generazione ridurrà della metà i processi e gli investimenti negli impianti.

L’obiettivo di Toyota è riuscire a lanciare i BEV di nuova generazione a livello globale nel 2026. Entro il 2030, 1,7 milioni di unità su 3,5 milioni complessivi saranno fornite da BEV Factory.

I veicoli elettrici a batteria di nuova generazione adotteranno nuove batterie, attraverso le quali la Casa si pone l’ambizioso traguardo di diventare leader mondiale nel consumo energetico dei veicoli elettrici a batteria. Con il passare del tempo e l’evoluzione delle tecnologie, Toyota sarà in grado anche di migliorare l’attrattiva del suo prodotto, per superare le aspettative dei clienti e garantire ottimi potenziali guadagni.