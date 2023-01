Svelato il primo monopattino di Pininfarina

Fonte: Pininfarina Pininfarina ha svelato il suo primo monopattino elettrico

Conosciamo tutti la quasi centenaria azienda italiana Pininfarina, nota per i capolavori di design e i progetti per le carrozzerie auto, nata nel lontano 1930. Ora, per la prima volta la vediamo impegnata in un progetto che possiamo definire “al passo coi tempi”.

E infatti, lo studio di design è coinvolto nella realizzazione di un nuovo monopattino elettrico, si tratta del KPF della linea Argento E-Mobility, brand di Platum, noto precedentemente come MT Distribution. L’azienda stessa definisce questo nuovo mezzo della micromobilità elettrica un vero e proprio concentrato di sostenibilità e innovazione.

Come nasce il nuovo monopattino

Il monopattino elettrico KPF Argento by Pininfarina nasce dalla collaborazione tra Pininfarina e Platum, noto brand del settore della mobilità elettrica urbana di MT Distribution, società che si trova nella Motor Valley, che già conosciamo (anche altre realtà vi hanno collaborato per la realizzazione di monopattini elettrici, come Lamborghini, ma anche Ducati con il PRO-III) e leader delle soluzioni e-mobility per ultimo miglio.

Il nuovo KPF è il primo di una famiglia di prodotti realizzata per la mobilità urbana, tra cui monopattini, biciclette e bici pieghevoli, tutti rigorosamente elettrici. Nel corso del 2022 è stata lanciata la prima bici della gamma. Da anni Pininfarina dimostra di tenere particolarmente alla sostenibilità e all’ecologia, e questo ne è l’ennesimo esempio.

Il massimo del comfort

Il primo monopattino elettrico prodotto in collaborazione con Pininfarina è un concentrato di tecnologia, ergonomia e innovazione. È realizzato con componenti di qualità, che garantiscono il massimo del comfort all’utente. Si presenta con un design dinamico ed elegante, il produttore ha comunque prestato parecchia attenzione alla funzionalità e alla trasportabilità oltre che alla dinamicità su strada in sicurezza.

La pedana di 83,5 cm valorizza al massimo le fluttuazioni del corpo del guidatore; tra le altre caratteristiche troviamo le sospensioni nascoste e un’autonomia di 40 km. Il telaio è in alluminio, progettato appositamente per le tre modalità di guida:

Eco: fino a 6 km/h per l’utilizzo in aree pedonali;

Normal: raggiunge i 20 km/h;

Sport: la cui velocità massima è di 25 km/h.

Le ruote da 10” con camera ad aria attutiscono le irregolarità della strada e offrono al conducente maggiore stabilità. Sul display troviamo tachimetro, dati sul livello di batteria e la distanza percorsa. I fari a led, oltre a essere un elemento di stile, garantiscono il massimo della visibilità e della sicurezza. Il nuovo KPF è disponibile in due versioni, con e senza frecce.

Il prezzo

Il monopattino elettrico di Pininfarina dal design unico e inconfondibile e con frecce direzionali è venduto a un prezzo di 699 euro. Un mezzo senza dubbio elegante, aerodinamico e robusto, pensato per chi non vuole passare inosservato in città. I freni a tamburo posteriore ed elettrico anteriore consentono al conducente di frenare in totale sicurezza. Il nuovo KPF Argento by Pininfarina è il monopattino dal design inconfondibile, dallo stile unico.

Il telaio aerodinamico realizzato in lega d’alluminio da Pininfarina esclusivamente per il nuovo monopattino elettrico KPF Argento e-Mobility, è talmente affascinante e unico da far girare la testa a tutti i passanti. Per quanto riguarda il motore brushless ha una potenza di 600 W, che aiuta il mezzo stesso ad affrontare percorsi stradali fino a una pendenza massima del 22%. Come abbiamo detto, per il massimo della sicurezza sono state studiate e aggiunte sospensioni posteriori in grado di garantire comfort e stabilità di guida, anche in caso di ostacoli importanti. E infine, la batteria da 36V garantisce un’autonomia fino a 40 chilometri totali, l’ideale per i brevi spostamenti quotidiani in città.