Svelata la nuova Fiat 600: è una rivoluzione

Fonte: ufficio stampa fiat fiat 600

Fiat ha presentato la nuova 600, modello che segna il ritorno, in chiave moderna ed elettrica, di una delle auto più iconiche della storia della Casa italiana.

Seguendo le orme del successo della sua antenata, la 600 degli anni Cinquanta, Fiat lancia la nuova 600e, modello elettrico che si posiziona nel cuore del segmento B, incarnando alla perfezione lo stile italiano e la sostenibilità che caratterizzano il brand torinese.

Svelata la nuova Fiat 600 elettrica

La 600e, che può essere considerata come la “sorella maggiore” della 500e, segna il grande ritorno di Fiat nel segmento B con uno stile giovane e sempre più cool: rispetto alla nuova 500, a livello estetico, presenta una sezione anteriore con linee più nitide e decise, un nuovo badge cromato sia sull’anteriore che sulle fiancate e gli inediti fari a LED.

Per quanto riguarda gli interni, la nuova Fiat 600e incarna perfettamente la mitica Dolce Vita italiana, con il massimo comfort possibile e anche delle novità all’avanguardia: è la prima vettura compatta che offre la funzione di cromoterapia. I clienti, infatti, possono selezionare fino a 8 colori diversi sia per la luce d’ambiente che per l’ambienta radio, con una combinazione predefinita tono su tono e un totale di 64 abbinamenti selezionabili.

L’attenzione ai colori si è fatta sempre più importante per lo spirito di Fiat che nei giorni precedenti alla presentazione ufficiale della nuova 600 ha annunciato la decisione di non produrre più auto grigie: una vera e propria rivoluzione che trasforma la Casa torinese nel brand dei colori, per incarnare ulteriormente lo spirito italiano. La 600e, non a caso, è disponibile in quattro colorazioni che richiamano la bellezza e i paesaggi naturali italiani: Arancio Sole d’Italia, Verde Mare d’Italia, Sabbia Terra d’Italia e Azzurro Cielo d’Italia.

Motorizzazioni e versioni

Presentata al Lingotto insieme a un altro nuovo modello, la Topolino, la 600 è disponibile in due diverse versioni full-electric chiamate Nuova Fiat 600e La Prima e Nuova Fiat 600e. L’autonomia elettrica è al top per il segmento: arriva a oltre 400 km nel ciclo combinato WLTP e di oltre 600 km nel ciclo urbano, numeri che rappresentano la soluzione ideale sia per gli amanti della città che per gli appassionati della vita all’aria aperta.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

La nuova 600, inoltre, offre tutte le funzionalità di ultima generazione in termini di sicurezza con un sistema di assistenza alla guida di livello 2. Tra i sistemi a disposizione ci sono l’Adaptive Cruise Control, funzione Drowsy Driver Detection per monitorare il grado di concentrazione del conducente e la funzione Blind Spot Detection che sensori a ultrasuoni per monitorare gli angoli ciechi e, grazie alle luci di avvertenza sugli specchi retrovisori esterni, segnala la presenza di eventuali ostacoli.

Quanto costa la nuova 600

Entrambe le versioni, la Nuova 600e e La Prima, sono già ordinabili e l’arrivo delle prime vetture è previsto a partire da fine settembre. Nuova 600e è disponibile all’interno del listino Fiat al prezzo di 35.950 euro (29.950 euro con le promozioni e gli incentivi statali in caso di rottamazione) mentre il prezzo della variante top di gamma 600e La Prima è di 40.950 euro.