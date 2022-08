Street Food e-bike: lavorare a zero emissioni

Fonte: SmartEbike SmartEbike: street food e aperitivi a zero emissioni

Veicoli elettrici a zero emissioni per una categoria di lavoratori che oggi “va alla grande”: quella dei driver per le consegne a domicilio e di chi si occupa di street food e aperitivi “on the road”. E così, la start up italiana SmartEbike ha voluto realizzare questi nuovi mezzi speciali che si ricaricano grazie ai pannelli solari inseriti nel tettuccio.

Un’idea molto avanguardistica, non c’è dubbio, che l’azienda spera abbia un futuro. Il mondo delle biciclette elettriche oggi è in grande espansione e sviluppo, negli ultimi anni infatti abbiamo visto il mercato colmarsi di modelli di ogni tipo e per ogni gusto ed esigenza. Le e-bike dimostrano giorno dopo giorno di avere un ottimo potenziale, sia nell’uso privato che in quello professionale. Oltre a chi decide di mettersi in della nel tempo libero, c’è chi lo fa anche per lavorare. Per questo SmartEbike ha pensato alle bici-cargo elettriche, un grande esempio di queste strutture.

SmartEbike: i mezzi per lo street food del futuro

In un mercato così in fermento ma con ancora troppi limiti dal punto di vista tecnico/commerciale, la start up italiana ha deciso di diventare un nuovo punto di riferimento e portavoce del concetto di street food del futuro, rendendolo ancora più sostenibile, green, trendy, comodo ed economico.

A seconda del modello di business e delle esigenze, l’azienda è in grado di creare veicoli che servono per la vendita di gelati, birra, caffè, aperitivi, crepes e granite. Le nuove SmartEbike permettono di vendere dove i classici veicoli da negozio non arrivano. E quindi anche nei parchi e nei centri commerciali, o ancora nelle zone pedonali o in punti turistici strategici. Le “foodbikes” non avranno alcun limite, e anche l’autonomia della batteria non sarà un problema, visto che si tratta della più lunga sul mercato.

SmartEbike: veicoli unici

Come leggiamo sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo, dove chi è interessato può conoscere tutti i dettagli, oltre che sul sito ufficiale, SmartEbike è la prima e unica azienda al mondo a produrre e-bike a trazione anteriore per street food con pannelli fotovoltaici incorporati in un innovativo tetto elettrico e telescopico.

Si tratta di veicoli che, inoltre, possiamo definire alla moda e al passo coi tempi, realizzati con i migliori materiali. L’azienda infatti non tiene solo alla bellezza, ma anche alla qualità. Saranno quindi le più belle e-bike per il cibo da strada, è vero, ma daranno modo soprattutto di conservare e gestire il cibo e le bevande in maniera ottimale.

Il tettuccio telescopico completamente elettrico è uno degli elementi più innovativi, con regolazione tramite un comodo interruttore che consente la chiusura totale con guaina di tenuta; l’interno del tetto è dotato di ripiani interni per vari accessori. I mezzi sono dotati di un impianto a 2 pannelli fotovoltaici ad alta efficienza per l’autonomia di giornata, di una scocca indistruttibile in fibra di vetro, della possibilità di personalizzare il colore della carrozzeria a piacimento, due batterie al gel a lunga durata.

Il tempo di ricarica della batteria? Con il caricabatteria da 220 volt ci impiega circa 7-8 ore. L’intero piano di lavoro è dotato di illuminazione full LED e di un display di controllo per visualizzare la percentuale di carica della batteria, la temperatura del vano bevande, la carica esterna da pannello o rete 220V.

L’obiettivo di SmartEbike

SmartEbike è una start up italiana nata con un grande desiderio: quello di trasformare il mondo dello street food per renderlo ancora più sostenibile, ecologico e di qualità. L’azienda vuole portare questo stile di vita e questo business in tutto il mondo, espandere la produzione e soddisfare le richieste internazionali. Per questo motivo ognuno può partecipare facendo una donazione su Indiegogo o noleggiando una SmartEbike per un evento speciale.