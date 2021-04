Specialized lancia la nuova eBike da città

editato in: da

Specialized, il terzo più grande produttore di biciclette negli Stati Uniti d’America, toglie i veli alla sua nuova eBike, studiata per essere pratica e confortevole all’utilizzo anche in città. Parliamo di Turbo Como SL, la bici elettrica disponibile con telaio a doppio tubo obliquo.

La nuova due ruote della Casa americana, che non ha bisogno di un particolare impegno nella manutenzione, arriva sul mercato per soddisfare le richieste dei clienti più esigenti. Sviluppata sui prodotti di successo del passato di Specialized, Turbo Como SL è innovativa e al tempo stesso moderna, una bici che tiene il passo della rivoluzione smart delle eBike. Tra le prime modifiche al modello c’è un piccolo tubo aggiuntivo che collega l’obliquo al tubo sella, che crea così una maniglia utile per sollevare la bici.

Leggera e compatta, con un peso che si aggira intorno ai 20,5 kg, l’elettrica della Casa è dotata all’anteriore di un rack piatto pensato per alloggiare un cestino, elemento di stile del mezzo che può essere utile per godersi una passeggiata in sella in tutta comodità. Il vano può essere utilizzato anche per altri accessori di carico che possono essere implementati senza alcun problema. Turbo Como SL monta poi al posteriore un parafango Drytech, con predisposizione per borse laterali, anch’esse molto utili per permettere una pedalata sicura e senza impaccio.

Due le versioni disponibili della bici elettrica, che si differenziano l’una dall’altra dal cambio. La prima, la 4.0, monta il cambio Nexus a 5 velocità, l’altra, la 5.0, è dotata dello Shimano Alfine a 8 velocità. Entrambe fornite dei freni a disco TRP Flow, il prezzo di partenza per la 4.0 è di 3.499 euro, mentre per la 5.0 di 3.999 euro.

L’azienda, che ultimamente ha avviato un nuovo programma di riciclo delle batterie delle bici, ha dotato l’eBike di un motore centrale con una potenza di 240 W e coppia di 35 Nm, accoppiato con batteria da 320 Wh, integrata nel nuovo tubo obliquo. Il pacchetto assicura dunque fino a 150 km di autonomia. La cinghia in carbonio Gates, che nella Turbo Como SL si trova al posto della catena, e il cambio del mozzo permettono poi di portare al minimo lo sforzo per la manutenzione.