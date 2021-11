La sorprendente eMTB a tre ruote è anche adattiva

La nuova mountain bike elettrificata che permette ad ognuno di andare ovunque e senza alcun ostacolo. Stiamo parlando della nuova eMTB Orange Phase AD3, progettata e realizzata grazie ad un complesso lavoro e interventi meticolosi che sono durati ben sei anni. Ma qual è la più grande novità? Si tratta della primissima mountain bike elettriche adattiva strutturata realizzata con tre ruote e un sedile confortevole e stabile, oltre che avvolgente.

La nuova eBike a tre ruote arriverà presto sul mercato, ma i prezzi di listino al momento non sono ancora noti. Il motivo che sta alla base di una creazione così unica è senza dubbio quello di dare un veicolo anche a tutti i ciclisti diversamente abili, in modo da abbattere le barriere e dare a tutti la possibilità di viaggiare all’avventura con una nuova mountain bike elettrica (tutto quello che devi sapere su questi veicoli) che non conosce ostacoli, o quasi.

Un veicolo a tra ruote grazie al quale tutti avranno la possibilità di provare la gioia di pedalare in mezzo alla natura. Una eMTB speciale, in grado di accogliere tutti coloro che sono affetti da disabilità e le loro esigenze. La bici è nata dalla collaborazione tra Orange e Alex Desmond. La base di partenza per la realizzazione del nuovo veicolo è una eBike Orange Phase, a cui è stato sapientemente modificato il telaio, in modo da renderla utilizzabile da Lorraine “The Pocket Rocket” Truong, ex pilota professionista di XC, enduro e downhill.

Il campione ha subito diversi incidenti e purtroppo è stato vittima di più commozioni cerebrali durante la sua carriera. Oggi purtroppo è costretto a convivere con un perenne senso di stanchezza molto forte, con dei dolori alla testa tremendi e soffre di una forma di “paralisi morbida”, a causa dell’ennesima caduta avvenuta nel 2015. Per questo motivo Alex Desmond, che oggi è Senior Design Engineer di Orange Bikes e inventore del collegamento AD3, ha pensato al modo per far provare nuovamente al suo amico Lorraine l’ebbrezza di tornare in sella.

Grazie alle sue conoscenze e all’aiuto di vari collaboratori (tra cui ciclisti infortunati mossi dal grande desiderio di tornare a pedalare) l’ingegnere ha iniziato a lavorare alla realizzazione della nuova bicicletta adattiva. Nasce così la nuova e unica Orange Phase AD3. La eMTB (un mercato in crescita) speciale ha il telaio in alluminio, trasmissione Box One a 9 velocità; il propulsore Paradox Kinetics è montato al centro e sviluppa 150 Nm di coppia. Alla bici è stata montata una batteria agli ioni di litio da 504 Wh lungo il tubo obliquo. Freni a disco idraulici Hope tech 3 V4 rendono la eBike sicura, le due ruote anteriori sono da 27,5 pollici e sono dotate di un collegamento a sbalzo, che permette al veicolo di inclinarsi in base alle angolazioni, senza sollevarsi da terra ed evitando quindi ogni rischio caduta.