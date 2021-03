Le sneakers Adidas per pedali a sgancio rapido

editato in: da

Adidas Velosamba, l’iconico modello Samba del marchio storico di abbigliamento e calzature sportive, conosciuto in tutto il mondo, oggi viene rilanciato sul mercato in una versione inedita per chi ama viaggiare a bordo della sua bicicletta.

La Samba è appena dietro le Stan Smith tra i modelli da ginnastica più venduti nella storia del brand, in tutto il mondo sono stati distribuiti più di 35 milioni di paia di queste scarpe. E oggi è possibile ordinarle nei migliori negozi Adidas o sullo store online al prezzo di 120 euro. I colori disponibili? Sono quattro in tutto e parliamo di nero, giallo fluo, blu navy e bianco.

Le nuove Adidas Velosamba sono le auto perfette per tutti coloro che pedalano a bordo della loro sue ruote ogni giorno, ma non vogliono rinunciare alla comodità di un paio di scarpe da ginnastica normali, delle sneakers belle e confortevoli, che però hanno il gran vantaggio di possedere gli agganci SPD per i pedali della bici.

Adidas ha usato come base di questo nuovo modello la versione ‘normale’ delle Samba, per poi apportare delle modifiche che hanno reso le nuove calzature perfette per tutti coloro che utilizzano dei pedali a sgancio rapido. I realizzatori hanno studiato il particolare inserimento di una nicchia ricavata all’interno della suola in gomma in cui aggiungere le clip utili per l’utilizzo sui pedali. In questo modo, camminare con le Velosamba di Adidas è confortevole come con qualsiasi altra sneaker, la camminata è fluida, e sulle scarpe sono stati aggiunti degli inserti riflettenti laterali e posteriori, in modo da aumentare la visibilità anche nelle ore più buie della giornata.

Adidas ha pensato di creare delle scarpe compatibili con i pedali a sgancio rapido ma ideali per tutti i ciclisti urbani che non lasciano nulla al caso, soprattutto se parliamo di look (ormai bici e eBike sono i mezzi preferiti per gli spostamenti in città). Velosamba è la novità più recente nella gamma di prodotti per il ciclismo del brand, una scarpa in grado di integrare l’aspetto di una sneaker e la compatibilità con i pedali a sgancio rapido, quelli utilizzati per rendere solidali piede e pedale e ottenere una pedalata più efficiente.

Le Velosamba sono più rigide grazie ad una piastra rinforzata inserita proprio per applicare una spinta più efficace sui pedali senza far deformare troppo lo scarpa, ma comunque abbastanza morbide per l’utilizzo di tutti i giorni anche per camminare. La tomaia è in pelle, la fodera interna in tessuto, la suola in gomma e la chiusura a lacci.