Smart e-Bike System, la rivoluzione delle bici elettriche

editato in: da

Il settore delle bici elettriche oggi è in grande espansione e sono tante le aziende che stanno sviluppando dei nuovi veicoli a due ruote per la “smart mobility”, insieme a quelle che stanno invece proponendo novità e tecnologie intelligenti per questi nuovi mezzi della mobilità urbana.

Oggi parliamo di Valeo, l’azienda parigina che ha deciso di entrare a far parte dell’innovativo mondo delle bicilette a pedalata assistita, con una novità che potrebbe davvero essere rivoluzionaria per il mercato. Un settore che negli ultimi mesi è esploso e che, secondo gli esperti, continuerà ad avere un grandioso successo nei prossimi anni. Valeo è una realtà francese che sviluppa e offre tecnologie green, più sicure e più convenienti, già leader nell’elettrificazione a bassa tensione con il suo sistema a 48V sui piccoli veicoli urbani e familiari.

Jérôme Mortal è il direttore delle applicazioni per veicoli speciali presso Valeo e la mente che sta dietro il sistema di assistenza elettrica per le biciclette. Ed è lui che ha presentato il nuovo Valeo Smart e-bike System. Un inedito progetto del sistema di elettrificazione per e-bike, secondo Mortal: “In tre parole è semplice, efficiente e sicuro (da usare). Il nostro obiettivo è offrire una soluzione che renda la vita facile al ciclista e che elimini tutti i fastidi dell’uso di una bicicletta: cambiare marcia, che può essere complicato in determinate situazioni, manutenzione regolare e sicurezza”.

Si tratta di una tecnologia senza alcun dubbio innovativa, Valeo ha inventato da zero un sistema unico. La tecnologia comprende tre componenti principali, che sono un motore elettrico, un cambio automatico e un algoritmo dedicato; tutti sono integrati in una singola unità nel gruppo pedale. Questo design innovativo elimina i deragliatori, i pignoni, le marce del manubrio e le catene. Quindi tutto ciò che il ciclista deve fare è pedalare.

Le marce cambiano automaticamente e gli algoritmi del sistema si adattano istantaneamente alla quantità di assistenza elettrica di cui il ciclista ha bisogno, in base alla pendenza del terreno e ad altri fattori. Senza tutte le loro parti tradizionali, le biciclette sono molto facili da usare e non necessitano di manutenzione. Il nuovo sistema di Valeo è anche dotato di un dispositivo antifurto che garantisce estrema sicurezza, in questo modo il ciclista non ha più bisogno nemmeno di usare un lucchetto.

La nuova soluzione proposta da Valeo per bici elettriche (settore in grande esplosione) risponde agli enormi cambiamenti negli stili di vita e nelle abitudini che stiamo vedendo oggi, per quanto riguarda l’urbanizzazione globale, le forti aspettative dei cittadini per una mobilità a basse emissioni e conveniente e la digitalizzazione dei nostri stili di vita, con la crescente popolarità di acquisti online e consegne a domicilio.

Lo sviluppo del nuovissimo Valeo Smart e-Bike System è il logico passo successivo, infatti il sistema può essere facilmente adattato a diversi usi. La tecnologia può essere montata su una delle bici usate per le consegne, ma anche su una mountain bike o city bike, per soddisfare le esigenze degli utenti che cercano un mezzo di trasporto individuale che soddisfi a pieno le esigenze, sia per quanto riguarda la facilità di utilizzo e la robustezza che per la sicurezza. E così, dopo aver visto la prima water bike al mondo, possiamo dire che le prime bici equipaggiate con la nuova tecnologia saranno disponibili per l’acquisto entro la fine del 2021.