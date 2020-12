SEAT, al via la produzione del suo primo scooter elettrico: i prezzi

editato in: da

Le esigenze di mobilità stanno cambiando, sempre più persone vivono e lavorano in ambienti urbani e cresce il desiderio di un approccio più personalizzato ai trasporti. SEAT abbraccia il cambiamento e nonostante rimanga chiaramente nel settore auto, riconosce anche che sono necessari nuovi atteggiamenti e allarga il suo portafoglio per riflettere questo mondo in evoluzione.

Lucas Casasnovas, Direttore di SEAT MÓ, dichiara: “Il mondo sta cambiando e gli approcci alla mobilità devono cambiare con esso, soprattutto negli ambienti urbani. SEAT MÓ eScooter 125 dimostra il continuo impegno di SEAT MÓ, la divisione di mobilità urbana di SEAT, a prendersi cura dell’ambiente, delle città e delle persone. SEAT MÓ continua a sviluppare prodotti e servizi di mobilità urbana che assicurino una mobilità senza rumore, senza emissioni e con un impatto minimo, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone nelle città”.

SEAT MÓ eScooter 125 è la prima moto completamente elettrica del brand, progettata per offrire praticità e semplicità a coloro che attraversano ogni giorno le città trafficate. E in quanto città con il maggior numero di motociclette pro capite in Europa, Barcellona è il luogo perfetto per portare avanti la tradizione della mobilità su due ruote. Uno scooter che va incontro alla mobilità elettrica e sostenibile e soddisfa le esigenze del nostro futuro. In un momento in cui la mobilità sta cambiando la vita delle persone e le grandi aree urbane, SEAT ha la responsabilità e l’impegno di diventare l’alleato di cui le città hanno bisogno per rendere la mobilità più efficiente, sostenibile e sicura.

SEAT MÓ eScooter 125 è stata lanciato sul mercato spagnolo a novembre 2020 e arriverà anche in tutti gli altri principali mercati europei entro l’inizio del 2021. Sarà disponibile con un prezzo di listino iniziale di 6.250 euro. Offre comodità efficiente, divertimento di guida dinamico e emissioni zero, il design si distingue per le linee nette e l’aspetto elegante.

SEAT MÓ eScooter 125 combina un motore elettrico da 7kW e una batteria agli ioni di litio da 5.6 kWh, per fornire un’autonomia fino a 137 km con una singola carica. È lo scooter perfetto per la città con un’accelerazione da 0 a 50 km/h in soli 3.9 secondi e una velocità massima di 95 km/h.