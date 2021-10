Lo scooter tubolare arriva in Italia

Uno scooter elettrico molto particolare, la Sol Pocket Rocket è una due ruote ‘motorizzata’ che somiglia molto a una bici elettrica, realizzata dalla Casa per tutti coloro che hanno l’esigenza di avere un veicolo per i piccoli spostamenti quotidiani, e per mettere insieme, in un unico mezzo, il meglio del mondo delle biciclette e delle moto.

Oggi è possibile preordinarla anche in Italia, il prezzo sfiora i 6.000 euro. Come la Casa stessa dichiara, la nuova Pocket Rocket di SOL Motors apre una nuova categoria nel segmento delle due ruote elettriche. Una bici leggera in alluminio, con un’incredibile erogazione di potenza, un design totalmente nuovo e moderno e una connettività di ottimo livello. La Pocket Rocket è “la bici nuda”, poiché tutto è nascosto nel telaio a V. La batteria rimovibile, i comandi, i fari posteriori e anteriori sono perfettamente integrati nel telaio. Il design in alluminio riduce al massimo la silhouette e crea una forma accattivante per la guida in città.

Sol Pocket Rocket è a suo agio nelle strade strette della città e durante gli spostamenti su medie distanze. Pesa solo 55 kg, leggerissima nella sua categoria, molto facile da maneggiare. Le robuste ruote da 16 pollici in alluminio pressofuso assicurano una guida veloce e movimenti agili. La batteria agli ioni di litio offre un’autonomia elevata, fino a 80 chilometri, e il motore consente allo scooter di raggiungere 45 km/h di velocità.

Le ruote e il motore integrato nel mozzo posteriore assicurano un baricentro ottimale e un’ottima stabilità, rendendo possibile il massimo controllo da parte del pilota, in ogni situazione di guida. Quando la batteria è scarica, è sufficiente rimuoverla dal telaio e collegarla alla presa di corrente più vicina per ricaricarla.

Il design accattivante si basa sull’idea del costruttore di realizzare un veicolo semplice, eliminando ogni elemento ritenuto superfluo. L’obiettivo tecnologico è stato costruire un veicolo elettrico leggero (LEV), efficiente ed ecologico. Il motore porta la potenza direttamente sulla strada e il sistema idraulico di frenata combinata (CBS) garantisce il pieno controllo della guida. Il sistema di frenata rigenerativa ‘restituisce’ energia alla batteria, aumentando l’autonomia. Le ruote offrono la massima stabilità e agilità. Con i fari a LED nella parte posteriore e anteriore, il pilota ha un’ottima visibilità davanti a sé. Sol Pocket Rocket unisce il meglio della bicicletta e della moto elettrica.