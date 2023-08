Scooter elettrici: arriva dalla Cina il nuovo Cineco E-RT3

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Cineco Cineco E-RT3: il maxi scooter cinese che unisce prestazioni e sostenibilità in arrivo sul mercato occidentale

Il nuovo maxi scooter elettrico che viene dalla Cina sembra nato per riscrivere gli standard del mercato occidentale dei motocicli a zero emissioni. Con un’autonomia dichiarata di 200 chilometri e un prezzo che promette di essere decisamente competitivo, il Cineco E-RT3 è stato presentato per la prima volta nel 2021 ed è appena arrivato (in pre-ordine) negli degli Stati Uniti, aprendo qualche possibilità anche per il Vecchio Continente.

Il maxi scooter elettrico viene descritto dalla Casa di Zongshen come una soluzione potente, stilosa ed ecologica in grado di affrontare qualunque sfida urbana. L’aspetto dello scooter, in effetti, sembra ancorato ad alcuni standard tipici del gusto occidentale in materia di motocicli, e a guardarlo bene si può pensare che non sarebbe affatto strano vederne decine per le strade delle nostre città.

Cineco E-RT3: il maxi scooter con autonomia di 200 km

Per conoscere la reazione dei clienti statunitensi bisognerà aspettare l’autunno: sul sito del rivenditore CSC Motorcycle sono stati appena aperti i pre-ordini, ma i primi modelli di Cineco E-RT3 arriveranno soltanto in autunno.

Il maxi scooter elettrico, presentato per la prima volta nel 2021, nasce come alternativa urbana a zero emissioni alle moto da 300 cc, e si configura come un mezzo capace di coniugare sostenibilità e alte prestazioni.

Dispone di un motore centrale da 8 kW con una coppia massima di 560 Nm e di una batteria al litio da 72V che gli consente di percorrere fino a 200 chilometri con una carica completa, che con il supercharger di serie impiega circa 4 ore (8 ore con una presa domestica).

Quanto alle performance, l’E-RT3 raggiunge una velocità massima di 120 km/h ed è in grado di accelerare da 0 a 100 in 8,9 secondi. Se mai arriverà sul mercato italiano, l’E-RT3 sarà guidabile già a 16 anni con la patente A1 in quanto la potenza del motore non supera il limite di 11 kW, o 15 CV.

E-RT3: dotazione tecnologica e prezzi

Il maxi scooter cinese ha un peso dichiarato di 195 chili e viaggia su ruote da 15’’ e 14’’. L’E-RT3 ha anche una dotazione tecnologica che compete con i più alti standard di mercato: navigatore, display TFT con integrazione Bluetooth, monitoraggio della pressione degli pneumatici, illuminazione a LED, interruttori retroilluminati e accensione keyless.

Il sedile del passeggero è rialzato per garantire il massimo comfort anche a chi viaggia sul sedile posteriore. Il maxi scooter è inoltre dotato di cruise control e retromarcia – una feature che possono vantare pochissimi scooter, tra cui l’MP3 Piaggio e l’Askoll XKP, lo scooter elettrico Made in Italy.

Il comfort non lascia indietro lo stile: il look classico, con telaio basso in lega d’alluminio, ricorda i maxi scooter più amati dagli italiani. Sul mercato statunitense l’E-RT3 è disponibile in due tinte: Charcoal con inserti Storm Blue e Charcoal con dettagli Wizard Green.

Quanto al prezzo, sappiamo che in Cina viene venduto a 39.800 Yuan (poco più di 4.000 euro), mentre sul mercato degli Stati Uniti è a listino a un prezzo consigliato di 7.295 dollari (circa 6.700 euro). Non si sa se e quando arriverà in Europa: la stampa specializzata inglese, nel 2021, ipotizzava potesse essere offerto in Gran Bretagna a partire da un prezzo di 5.500 sterline, pari a circa 6.400 euro.