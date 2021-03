Lo scooter e-bike di Ninebot da meno di 300 euro

editato in: da

Ninebot, azienda partner di Xiaomi specializzata nella mobilità, ha deciso di lanciare nuovi modelli oltre al monopattino elettrico F25 di cui abbiamo già parlato in passato e alle aggiunte fatte alla serie N. Ha così realizzato un nuovissimo scooter proprio per arricchire la gamma A.

Si tratta di un inedito mezzo elettrico (eccezionale come il GoKart Lamborghini Edition della Casa), ma non è un due ruote qualunque. Qual è la sua caratteristica principale e soprattutto maggiormente apprezzata? Il prezzo, senza alcun dubbio. Il veicolo infatti è alla portata di tutti, e non lo diciamo tanto per dire. Lo scooter elettrico con pedali di cui stiamo parlando è il Ninebot A30C, una soluzione molto completa, che però viene offerta sul mercato ad un prezzo di listino incredibile, non raggiunge infatti nemmeno i 300 euro.

È l’entry level di Ninebot (che realizza monopattini molto apprezzati sul mercato), che presenta appunto una componente elettrica, ma che si può utilizzare anche con i pedali nel caso in cui la batteria è scarica o semplicemente come alternativa scelta dal conducente. Per quanto riguarda l’estetica, possiamo dire che il nuovissimo Ninebot A30C ha lo stesso stile della serie N che già conosciamo, ne ricalca infatti il design. L’unica cosa che è stata aggiunta sono i pedali.

Lo scooter è stato realizzato con un telaio in acciaio e carbonio, presenta cerchi in lega di alluminio e un sistema EABS. Lo scooter presenta un display che consente al guidatore di visualizzare l’autonomia e altri dettagli e informazioni. Il nuovo mezzo elettrico di Ninebot è stato sviluppato con una potenza tale da raggiungere i 25 km/h e un’autonomia di circa 34 chilometri. Super tecnologico e ricco di nuove funzionalità smart controllabili grazie al proprio smartphone, come per esempio l’app che permette di sbloccare il veicolo da remoto.

Tra le varie ‘tecnologie a bordo’ ci sono anche un sistema di rilevamento dell’assetto AHRSS, e un allarme che avvisa il conducente di eventuali anomalie; è presente inoltre l supporto alla piattaforma di elaborazione dati cloud, che raccoglie informazioni dei sensori in tempo reale, per monitorare lo stato dello scooter. Il nuovo Ninebot A30C a pedali è lanciato sul mercato all’eccezionale prezzo accessibile a tutti di soli 258 euro circa (al cambio attuale), una soluzione senza dubbio alla portata di tutti.