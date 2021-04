Lo scooter Askoll dedicato alla Giornata della Terra

editato in: da

Oggi 22 aprile è la Giornata Mondiale della Terra e Askoll, che anche in Italia è famosissima per i suoi scooter elettrici che stanno riscuotendo un grandioso successo sul mercato, ha deciso di presentare un’edizione limitata del suo ESe EVOlution Earth Edition.

Una versione speciale con una caratteristica livrea che prende spunto dai colori e dalle forme della natura. La Giornata Mondiale della Terra è una manifestazione internazionale per la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del pianeta. È conosciuta in tutto il mondo con il nome Earth Day, si tiene il 22 aprile ed è l‘evento green in grado di coinvolgere il maggior numero di persone in tutto il pianeta. Secondo i dati raccolti infatti ogni anno, nel periodo dell’equinozio di primavera, sono circa un miliardo le persone che si mobilitano per questa importante ricorrenza.

Lo scooter elettrico ES3 EVOlution Earth Edition presenta le solite linee minimal e vanta un’impostazione che suggerisce leggerezza e agilità di movimento. È dotato oltretutto di varie peculiarità tecnologiche che lo rendono funzionale, come il display digitale con modulo connettività e comunicazione Bluetooth con app specifica.

Una due ruote elettrica e leggera, in grado di garantire un’autonomia di 96 chilometri (secondo la 168/2013 CE). Uno scooter molto comodo e pratico anche per quanto riguarda la ricarica, visto che adotta batterie estraibili che possono essere collegate a qualsiasi presa di corrente. Il nuovissimo Askoll eS3 EVOlution Earth Edition realizzato proprio per celebrare la Giornata Mondiale della Terra oggi è già in vendita sull’e-commerce Askoll al prezzo di listino di 4.190 euro, che possono essere scontati grazie agli ecoincentivi statali, possibili con e senza rottamazione di un vecchio mezzo.

Askoll ES3 lo conosciamo già perché è uno degli scooter elettrici di maggiore successo in Italia, nel periodo gennaio-novembre 2019 ha distribuito ben 980 unità nel nostro Paese. Il suo motore elettrico brushless Askoll è alimentato da due pacchi batteria agli ioni di litio. È un due ruote leggero in grado di destreggiarsi con agilità su qualsiasi percorso, grazie alle sospensioni, alle sue caratteristiche ruote grandi e all’idraulica telescopica sull’anteriore, oltre al mono-ammortizzatore sul posteriore. Lo scooter a zero emissioni vanta tre differenti modalità di guida, Eco, Normal e Power, ed è apprezzato dalla clientela globale.