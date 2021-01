Salvatore Palella, il ‘guru’ italiano dei monopattini Helbiz

editato in: da

Negli Stati Uniti lo chiamano “il re dei monopattini”, stiamo parlando di Salvatore Palella, il giovane imprenditore italiano che ha portato il servizio di sharing in tutto il mondo. Oggi sta riempiendo le strade di Milano, Torino, Roma, Verona, Napoli, Salerno, Bari, Pescara. Sarà ospite a Report stasera su Rai Tre.

Salvatore Palella è il 33enne che oggi guida la Helbiz, la prima azienda che ha portato lo sharing dei monopattini elettrici in Italia (mezzi in grande espansione, anche se ancora molto criticati) e che ha ottenuto concessioni in molti comuni del Bel Paese. Report ha verificato chi sono i veri proprietari dell’azienda con un’inchiesta che parte da Acireale e arriva a Wall Street, dove Palella guida la Helbiz Inc.

La sua società è leader nello sharing di monopattini; la trasmissione televisiva di Rai 3, Report, ha voluto incontrare quello che viene chiamato “il re dei monopattini” che, a quanto pare (come scritto su un post Facebook del programma) “non ha apprezzato molto le domande”.

Salvatore Palella è già stato incoronato da Forbes come il “guru globalizzato della smart mobility”. A Panorama il giovane imprenditore italiano ha parlato del suo piano d’espansione in Italia: “La crisi del Covid-19 ha convinto sindaci e governatori ad aprirci le porte. E adesso non faccio altro che ricevere inviti a presentare piani e proposte”. Palella è nativo di Acireale ma oggi vive a New York con la moglie e il figlio.

La sua storia è simile a quella di tanti italiani che si sono trasferiti all’estero e hanno cercato (e coltivato) la loro fortuna. In effetti ha iniziato a soli 17 anni come cameriere a McDonald’s a Dublino, ha studiato all’Università Cattolica di Milano e inizialmente si è lanciato nel commercio degli agrumi (viste le sue origini siciliane), aprendo una start up. Poi invece ha puntato tutto sulla Helbiz, una start up di monopattini elettrici lanciata a Milano nel 2018, che oggi è il primo operatore italiano e europeo del noleggio e quinto negli Stati Uniti. Perché raccontare la sua storia? I monopattini elettrici oggi si stanno diffondendo a macchia d’olio anche in Italia, complice sicuramente la situazione attuale segnata dalla pandemia di Coronavirus, il Bonus Mobilità dedicato ai cittadini italiani e anche chi, come Palella, ha creato questo piccolo grande impero dello sharing.