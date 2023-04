Riciclo batterie: Bosch svilupperà il primo impianto d’Europa

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Viviamo in un’epoca in cui la transizione energetica fa passi da gigante, e il 2035 – anno del bando a vetture a benzina e diesel in Europa – si avvicina sempre più. La conseguenza è che le auto elettriche in circolazione aumentano, tanto che Bosch stima che, entro il 2030, rappresenteranno circa il 70% di tutte le nuove vetture immatricolate in Europa.

Aumenta quindi anche la domanda di batterie e di riciclo delle materie prime contenute, come il litio, il cobalto e il nickel. Motivo per il quale Bosch ha sviluppato macchinari, attrezzature e software appositi. La consociata Bosch Rexroth fornisce a Battery Lifecycle Company, una joint venture tra TSR Recycling, consociata di Remondis, e Rhenus Automotive, il primo sistema completamente automatizzato d’Europa per la scarica e il disassemblamento dei moduli della batteria.

L’importanza del riciclo

Stefan Hartung, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bosch, spiega: “L’elettromobilità potrà affermarsi nel lungo termine solo se saranno disponibili materie prime sufficienti per la produzione delle batterie. Il riciclo svolge un ruolo fondamentale in questo senso e ci aiuta a rendere la produzione più sostenibile: riutilizziamo ciò che abbiamo già usato e recuperiamo le materie prime”.

Gli esperti prevedono che entro il 2030 l’Europa richiederà una capacità di riciclo pari a 420.000 tonnellate di materiale per batterie ogni anno (Fonte: Fraunhofer ISI, 2023). “Se vogliamo creare un’economia circolare europea, il riciclo deve diventare parte integrante del ciclo di vita dei prodotti e dobbiamo realizzare l’infrastruttura necessaria per farlo. Bosch contribuirà con le proprie competenze tecniche”, ha aggiunto Hartung. Bosch presenterà la tecnologia industriale per il riciclo delle batterie alla fiera di Hannover, dal 17 al 21 aprile 2023.

“Le batterie che vengono installate attualmente nei veicoli arriveranno a fine vita tra 10-15 anni. Dobbiamo approfittare di questa finestra temporale per creare la capacità di riciclo necessaria”, ha spiegato Steffen Haack, CEO di Bosch Rexroth. Secondo l’Istituto Fraunhofer per la Ricerca e l’Innovazione, gli impianti tecnici necessari per il riciclo richiederanno un investimento di oltre 6 miliardi di euro entro il 2040 nella sola Europa (Fonte: Fraunhofer, 2021).

Riciclare diventerà conveniente, permetterà di recuperare fino al 95% degli elementi chimici di una batteria e riutilizzarli nel processo di produzione della stessa. Il sistema di scarica automatica sviluppato da Bosch semplifica il riciclo e aumenta anche l’efficienza e la sicurezza: bastano pochi minuti per scaricare totalmente un modulo. Il sistema riconosce differenti modelli di batteria, riducendo al minimo rischi come cortocircuiti e incendi.

Il nuovo progetto di Bosch

Battery Lifecycle Company costruirà il primo impianto europeo totalmente automatizzato nella propria sede di Magdeburgo e la tecnologia sarà fornita da Bosch Rexroth. Il sito testerà le batterie usate di diversi produttori, ne eseguirà la scarica completa e le preparerà per il successivo smantellamento.

In meno di 15 minuti potranno essere scaricate automaticamente otto batterie agli ioni di litio dalle auto elettriche. La soluzione di Bosch aumenterà la velocità di riciclo: con il processo manuale in uso attualmente, occorrono fino a 24 ore per scaricare completamente una batteria. Il progetto pilota di Magdeburgo è il primo a usare questa soluzione di scarica brevettata da Bosch: i moduli batteria saranno disattivati chimicamente mediante un processo affidabile, che permetterà di eseguire la lavorazione successiva senza tensione.

L’energia residua dei moduli può essere utilizzata per far funzionare il sistema di riciclo. Inoltre, il sito utilizzerà la tecnologia industriale di Bosch per la produzione di batterie in loco, inclusi i sistemi di trasferimento modulari e la piattaforma di controllo ctrlX AUTOMATION. Ogni anno l’impianto di Battery Lifecycle Company riciclerà fino a 15.000 tonnellate di materiali per batterie. L’inizio delle attività dell’impianto è previsto per l’estate 2023.