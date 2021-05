Ribble lancia una delle e-bike più leggere al mondo

editato in: da

Ribble ha presentato un nuovissimo modello di e-bike tra le più leggere a livello globale, raggiungendo il peso di soli 10,5 kg, quasi un primato. In effetti non è la più leggera al mondo, ma rientra nella Top 5, quindi ottimo risultato.

Si piazza al quarto posto della classifica in cui vediamo la Freicycle al primo posto, con 6,87 kg, la HPS Domestique in seconda posizione con 8,5 kg, la Hummingbird pieghevole al terzo posto con 10,3 kg. Al quarto posto della Top 5 della leggerezza c’è appunto questa nuovissima Ribble, quinta posizione per la più leggera Full Suspension del mercato, una Trek si soli 15,75 kg.

La versione Hero della sua e-bike in carbonio è la più leggera della sua categoria, come la Ribble SL-e Endurance da 12 kg (taglia XL) equipaggiata con Shimano 105; l’edizione Hero combina il motore Mahle EBM X35 con una batteria e un sistema di guida completamente integrati. Il telaio è realizzato in carbonio, la bici presenta il manubrio e i cerchi nello stesso materiale.

La nuova Ribble SL-e Hero ha un prezzo a partire da 6.729 euro, la Endurance SL-e Pro invece da 12 kg di peso costa 4.806 euro. Nel frattempo, Ribble Endurance AL e-Enthusiast incorpora molte delle caratteristiche della SL e, secondo Ribble, offre una miscela di leggerezza, durata, assistenza alla potenza e connettività ed è stata progettata per dare il massimo per quanto riguarda la resistenza, le prestazioni e l’uso quotidiano. Il suo prezzo parte da 2.691 euro.

Anche la AL utilizza il carbonio e offre tre livelli di assistenza alla potenza. Offre i vantaggi in termini di prestazioni di una bici elettrica leggera con la frenata sicura e controllata dei freni a disco idraulici, il cambio di velocità 2×11 preciso e i cerchi in lega Mavic aggiornati, dotati di pneumatici da strada veloci e affidabili.

Le bici SL di Ribble, tra le più leggere (come quelle con il motore invisibile) hanno il pulsante di controllo montato sul tubo orizzontale, dove è stato posizionato anche l’indicatore della batteria. Le due nuove e-bike possono essere abbinate all’app Ebikemotion di Mahle, che sblocca funzionalità aggiuntive tra cui diagnostica della bici, mappatura, livello della batteria e frequenza cardiaca se si utilizza una fascia toracica. Come con tutte le bici Ribble, è possibile personalizzare le specifiche utilizzando Ribble BikeBuilder e aggiungere una vernice ad hoc tramite l’opzione Colore.