Il nuovo veicolo familiare elettrico di Renault si chiamerà Scenic

Megane Scenic, così veniva chiamata a quei tempi, è stata lanciata sul mercato nel 1996 ed è ancora oggi considerata la prima monovolume compatta della storia dell’industria automotive europea. Il suo nome era un invito al viaggio e alla scoperta del mondo esterno.

Abitabilità, tecnologie utili e sicurezza sono state i pilastri di ogni generazione della Scenic. Una storia destinata a continuare, visto che la Casa ha scelto lo stesso nome per il futuro veicolo familiare 100% elettrico. Nuovo Scenic E-Tech Electric continuerà a incarnare questi valori, ma reinventandosi.

Il nome Scenic

Negli anni Novanta Renault è ritenuto il costruttore delle “voitures à vivre”. Dopo Espace, la monovolume alto di gamma lanciata nel 1984, seguita dalla city car Twingo nel 1993, è la volta di Scenic, la prima monovolume familiare compatta del mercato.

È svelata come concept car per la prima volta al Salone di Francoforte nel 1991, le vendite della versione di serie sono iniziate nel 1996. La Casa progetta questo modello pensando prima di tutto al benessere dei passeggeri. A quei tempi l’auto è nota come Megane Scenic. Innovativa, sicura, comoda e conviviale, offre una modularità unica, moltissime innovazioni tecnologiche e una superficie vetrata ampia. La progettazione non ha eguali: si tratta infatti di un modello nato partendo dall’interno, per offrire un’esperienza di viaggio indimenticabile agli occupanti.

Il nome Scenic rimanda al termine “scenico”, si riferisce quindi al palcoscenico o alla scenografia. L’auto invita al viaggio, all’apertura al mondo esterno, sottolineata dall’ampia superficie vetrata. La scenografia è anche tecnologica e, in questo caso, il nome Scenic rimanda a una vita a bordo più ricca.

La storia

La scelta del nome Scenic era ovvia, si tratta infatti di un modello che rappresenta 32 anni di “voiture à vivre”, un nome leggendario ben radicato nella storia di Renault, proprio come Clio, Megane, Twingo ed Espace. Eletta “Auto europea dell’anno” nel 1997 e venduta in 100 Paesi per un totale di oltre 5,4 milioni di unità, Scenic ha potuto contare su una serie di evoluzioni, pur continuando a mantenere i valori originali: comfort a bordo, sicurezza e tecnologie utili.

Scenic è in linea con lo spirito dei tempi, mostra forme arrotondate e morbide e la silhouette “unibody”. Progettata per una clientela di famiglie, ha dimensioni uniche e belle proporzioni per una maggiore abitabilità e modularità all’interno. Il suo principale vantaggio è dato dal gran numero di funzionalità destinate a tutti gli occupanti.

Le generazioni si sono susseguite con Scenic II nel 2003, Scenic III nel 2009 e Scenic IV nel 2016: si tratta senza dubbio di un modello che ha saputo evolvere con i tempi.

La nuova Scenic E-Tech Electric

È il veicolo familiare elettrico per il futuro: per rispondere meglio a una visione dell’auto più responsabile e sicura, con tecnologie e innovazioni al servizio dell’ambiente e degli individui, Renault ha deciso di dare una nuova dimensione al nome Scenic.

Fonte: Ufficio Stampa Renault

Lo scorso anno ha chiamato la sua innovativa concept-car Scenic Vision, preannunciando la quinta generazione di Scenic. L’invito al viaggio si reinventa con un’auto tecnologica e connessa, che incarna la strategia del Gruppo a livello di sviluppo sostenibile e sicurezza. Il Nuovo Renault Scenic E-Tech Electric sarà svelato quest’anno al Salone IAA di Monaco, a settembre.