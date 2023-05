Renault migliore marca nell’elettrico: il premio

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Premio come miglior elettrico secondo i dealer per la Casa automobilistica Renault

Durante l’edizione 2023 dell’Automotive Dealer Day, l’Amministratore Delegato di Renault Italia, Raffaele Fusilli, ha ritirato per Renault il premio come miglior brand nell’elettrico secondo i dealer.

Un risultato molto importante per la Casa automobilistica, che dimostra costantemente il suo impegno nella transizione energetica e nell’elettrificazione, come dimostra anche il piano Renaulution. Secondo quanto emerso dalle premiazioni dell’edizione 2023 di DealerSTAT, Renault quindi è miglior brand nel settore elettrico. Il riconoscimento è targato Automotive Dealer Day, il principale evento B2B per il settore della mobilità in Europa organizzato da Quintegia, il Centro Studi e Ricerca che si occupa di innovazione e networking.

L’indagine

Tra i temi che sono stati oggetto di indagine non poteva certo mancare il settore elettrico, di cui si rilevano la competitività della gamma di vetture full electric, l’efficacia dell’offerta, le linee guida e la formazione fornite ai Dealer della Rete di vendita, nonché il supporto della Casa nell’abilitazione del cliente alla tecnologia elettrica.

Ed è proprio in tutti questi aspetti che Renault si è distinta e ha superato la concorrenza, grazie al punteggio più alto, con una valutazione pari a 3,67 (in una scala da 1 a 5), rispetto a una media Italia non sufficiente, pari a 2,91.



Le parole di Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia: “Sono molto orgoglioso di questo premio che rappresenta un riconoscimento importante per la Marca Renault che, da oltre un decennio, impegna risorse ed energie per la diffusione della mobilità elettrica su vasta scala. In questo percorso, abbiamo puntato molto sulla formazione della rete di vendita affinché i nostri clienti siano accompagnati nel modo più efficace possibile nella Customer Journey di un veicolo elettrico, soprattutto in questo delicato momento di transizione ecologica. Il nostro obiettivo è riuscire a soddisfare pienamente le esigenze di clienti- sempre più digitali- regalando loro la risorsa oggi più preziosa: il tempo”.

Giunto alla ventesima edizione, DealerSTAT è lo studio che punta a indagare la soddisfazione dei dealer nei confronti delle Case. La rilevazione è avvenuta tra il 7 marzo e il 7 aprile, coinvolgendo ben 33 marchi e il 63% dei dealer italiani, per un totale di 1.410 questionari raccolti.

Il piano Renaulution

In Casa Renault si entra sempre più nel vivo della strategia Renaulution, una nuova politica commerciale che il brand ha intrapreso lo scorso anno, orientata alla creazione del valore, puntando a una forte progressione delle vendite nei canali più redditizi e a una crescita importante nel mercato sostenibile. Ne sa qualcosa la nuova generazione di Clio, la quinta, senza dubbio l’auto più amata dai francesi, best seller internazionale, eletta due volte Car of the Year in Europa, una delle city car più iconiche del mercato, un vero e proprio emblema.

La nuova Clio si reinventa e diventa la prova vivente della “Nouvelle Vague” del marchio, che crea sempre importanti innovazioni. Compie un ulteriore passo avanti, e si mostra con uno stile inedito, un frontale rinnovato e un aspetto ancora più caratteristico e incisivo. Sotto il cofano la Casa ha deciso di inserire il motore E-Tech full hybrid, che promette un piacere di guida alla portata di tutti. L’auto vanta infatti una potenza di 145 cavalli, ed emissioni di CO2 a partire da 93 grammi al chilometro. Una nuova tecnologia efficiente per garantire la transizione energetica dei clienti del marchio in molti Paesi. Un forte esempio di Renaulution.