Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Renault Sta per debuttare sul mercato la nuova Renault 5 elettrica low cost

Pronta per stupire il mercato. Pare manchi davvero pochissimo al lancio della nuova Renault 5, ormai annunciata al grande pubblico da più di due anni. È il mese di gennaio 2021 infatti quando Luca de Meo, CEO del Renault Group, presenta il nuovo piano di rilancio Renaulution, che vuole cambiare la strategia del Gruppo, passando dalla corsa ai volumi alla creazione di valore.

Il brand, come annunciato già nel 2021, manterrà lo status di leader nella transizione energetica, grazie alle sue soluzioni elettrificate e a idrogeno, offrendo così la gamma di prodotti più “verde” d’Europa. Entro il 2025, secondo quanto dichiarato, lancerà 14 nuovi modelli nella sua gamma, di cui sette saranno al 100% elettrici e sette saranno posizionati nei segmenti C e D. Tutti i nuovi modelli saranno proposti in versione elettrica o ibrida.

Renault 5: il ritorno tanto atteso

Con la nuova Renault 5 la Casa vuole trarre ispirazione dal passato per ritrovare lo spirito dei tempi gloriosi, oltre a dimostrare che il brand è in grado di democratizzare i veicoli elettrici in Europa con un approccio moderno dell’auto popolare ed essenziale.

Un’icona della storia dell’automobilismo. Per milioni di persone, la Renault 5 ha rappresentato l’auto dei sogni, quella dalla quale non avrebbero mai e poi mai voluto separarsi. E ben presto, milioni di altri automobilisti potrebbero vivere la stessa avventura.

Non dovrebbe mancare molto al debutto della nuova Renault 5 elettrica, la compatta che la Casa della Losanga ha iniziato a sviluppare in gran segreto ormai diversi anni fa. Tutto nasce all’interno del Centro Produzione Prototipi, un grande edificio nascosto nel cuore del Technocentre di Renault all’interno del quale vengono progettati e realizzati tutti i prototipi dei futuri modelli Renault. Sono stati già prodotti i primi 60 prototipi, subito testati in condizioni estreme e per tanti chilometri, così da perfezionare le prestazioni per i futuri clienti.

Le caratteristiche

L’auto resterà certamente fedele nello stile al prototipo, come abbiamo avuto già modo di apprendere. Chiaramente verranno apportare alcune modifiche rispetto alla concept car, decise dalla Casa per rendere la sua nuova vettura più economica. Lo stile che ricordiamo è rende omaggio al mitico modello degli anni Settanta-Ottanta.

La nuova Renault 5 presenterà nuovi paraurti ridisegnati, illuminazione a LED rivista, cerchi in lega, maniglie e specchietti tradizionali. Sulle dimensioni ancora non siamo certi, ma pare che l’auto sarà lunga 3,92 metri. Lo stile scelto per gli interni sarà minimal e moderno, la Casa potrebbe anche aver deciso di usare dei materiali sostenibili per l’abitacolo.

Il prezzo

Nuova Renault 5 si propone sul mercato come la la futura auto elettrica low cost del marchio francese. Al momento non abbiamo ancora nessuna notizia certa sul prezzo di listino, ma è molto probabile che sarà inferiore a 25.000 euro. Dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo anno, realizzata nello stabilimento di produzione esclusivo, situato nel cuore del Technocentre Renault.

All’interno del Centro Produzione Prototipi si entra solo se si è autorizzati dai massimi livelli aziendali e, soprattutto, senza poter portare con sé smartphone o altri dispositivi come macchine fotografiche e telecamere. Proprio qui i primi muletti con sembianze camuffate rispetto a quelle definitive vengono provati su strada e se i risultati sono buoni, vengono trasformati dei prototipi della vettura, sempre più simile a quella che verrà messa presto in produzione.