La reale autonomia delle auto elettriche oggi

Fonte: iStock I risultati Green NCAP e i dati reali sull'autonomia delle auto elettriche

L’autonomia delle auto elettriche non compete ancora con quella dei veicoli a combustione, ma il divario si sta assottigliando: nel giro di un decennio le citycar elettriche hanno triplicato la loro autonomia, e nei segmenti superiori si punta a toccare la soglia dei 500 chilometri con una sola ricarica.

I risultati dei test Green NCAP forniscono alcuni dati sull’autonomia reale delle auto elettriche in commercio: la media si attesta ormai al di sopra dei 200 km, e le performance degli EV sembrano migliorare di anno in anno.

Green NCAP: i risultati dei test sull’autonomia

Nel 2010 la piccola Nissan Leaf garantiva circa 175 km di autonomia, oggi le citycar elettriche permettono di percorrere almeno 300 km con una ricarica: l’evoluzione delle auto elettriche è stata rapida e i numeri sull’autonomia dei BEV continuano a crescere.

Per avere alcuni dati reali, si può fare riferimento ai risultati dei test Green NCAP, che ogni anno valutano la sostenibilità delle vetture, mettendo anche a confronto i dati rilevati sull’autonomia reale delle auto e quelli dichiarati dai produttori. Dacia Spring si è rivelata l’auto più efficiente, con un’autonomia media accertata di 180 km. Cinque stelle Green NCAP anche per Cupra Born, BEV da 58 kWh che nei test fa registrare un’autonomia media di 303 km.

Fanno ovviamente meglio le auto con batteria da 60 kWh, il doppio della capacità rispetto alla compatta Dacia: le prestazioni di Tesla Model 3 confermano i dati del costruttore, con un’autonomia media accertata di 390 km, mentre Renault Megane E-Tech si ferma 359 km contro i 433 dichiarati dalla Casa.

Nio ET7, la berlina cinese con batteria allo stato solido da 100 kWh, ha fatto registrare un’autonomia media di 530 km, mentre Audi Q4 Sportback 50 e-tron (220 kWh) arriva a 420 km certificati – che però con le basse temperature possono scendere fino a 270.

Auto elettriche, autonomia sempre più alta

Secondo uno studio del Dipartimento dell’Energia Statunitense riportato da ‘InsideEVs’, l’autonomia media delle auto in vendita negli Stati Uniti è cresciuta del 10% in un solo anno, passando da 377 a 414 chilometri.

L’auto con il record di autonomia è ancora la Lucid Air, l’anti-Tesla cinese che permette di percorrere in condizioni reali 837 chilometri con una sola ricarica. Per quanto riguarda l’Europa, entro la fine del 2023 è atteso l’arrivo di un’altra cinese da record, la Zeekr 001 WE, che promette un’autonomia di oltre 1000 chilometri, mentre Porsche punta a lanciare auto elettriche con 1.300 km di autonomia.

I dati positivi dell’indagine del DOE sembrano confermati da un report di Bloomberg, secondo cui oggi il range medio dei veicoli a batteria è di 470 km: se si pensa di nuovo ai 175 km di autonomia della piccola pioniera Leaf, si tratta di una capacità quasi triplicata.

Tra le auto elettriche più vendute in Italia, soltanto la Smart Fortwo offre meno di 200 km di autonomia: la più venduta in assoluto, la Tesla Model Y, garantisce oltre 500 km di autonomia, mentre l’amatissima Fiat 500e si attesta intorno ai 320.