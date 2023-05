Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Honda Honda EM1 e:, lo scooter elettrico di Honda sarà disponibile in Italia dall'estate del 2023

Il primo scooter elettrico di Honda per il mercato europeo arriverà in Italia nell’estate del 2023: si chiama EM1 e:, ed è pensato per spostarsi nel traffico urbano in maniera divertente e silenziosa senza rinunciare a praticità e carattere.

Lo scooter elettrico della Casa di Tokyo è dotato di batteria da 50 V estraibile, ha un’autonomia di poco superiore ai 40 chilometri e pesa appena 95 chili. Nonostante a prima vista possa sembrare uno scooter convenzionale, l’EM1 e: nasconde nel mozzo ruota un motore elettrico da 0,58 kW che consente di spostarsi nel traffico cittadino e affrontare salite piuttosto ripide in maniera agile e senza emissioni.

Honda EM1 e: le caratteristiche del modello

Il primo scooter elettrico Honda destinato al mercato europeo è leggero e compatto come uno scooter tradizionale, ma sa distinguersi dagli altri grazie alle linee morbide e tondeggianti, un segno distintivo che marca l’unicità di EM1 e:.

Telaio tubolare in acciaio, forcella telescopica, doppio ammortizzatore, freno a disco anteriore e a tamburo sul posteriore rendono il nuovo scooter Honda apparentemente simile agli altri motocicli della stessa categoria. La vera novità è nel motore elettrico, collocato nel mozzo ruota e alimentato dall’innovativo Honda Mobile Power Pack e:, un pacco batterie estraibile che può essere rimosso facilmente e ricaricato a casa con un apposito caricabatterie.

EM1 e: è alto 135 mm da terra e pesa appena 95 chili, incluse le batterie. Il motore ha una potenza di 0,58 kW con un picco di 1,7 kW: lo scooter elettrico Honda può raggiungere una velocità massima di 45 km/h e affrontare un dislivello di 10° con un peso di 75 kg a bordo. Tra le caratteristiche di serie vi sono il cruscotto digitale, il vano portaoggetti nel sottosella, portapacchi posteriore, pedane estraibili per il passeggero e una presa di ricarica USB.

Fonte: Ufficio Stampa Honda

Autonomia e tempi di ricarica dello scooter elettrico Honda

L’EM1 e: è alimentato dall’Honda Mobile Power Pack e:, un pacco batterie da 50 V che offre con una singola carica un’autonomia stimata di 41,3 km, estendibile a 48 km in modalità ECON, e che è stato progettato per resistere alle basse temperature e a diversi livelli di umidità.

La batteria dello scooter elettrico Honda si ricarica a casa tramite un apposito caricabatterie che utilizza una presa domestica monofase 100-240 V AC e produce un massimo di 270 W. L’Honda Mobile Power Pack e: pesa circa 10 chili e può essere trasportato facilmente grazie a una comoda maniglia, mentre il peso del caricabatterie è di poco superiore ai 5 chili.

Il tempo di ricarica completa da zero è pari a 6 ore, mentre per passare dal 25 al 75% di carica sono sufficienti 160 minuti, poco più di due ore e mezza. Secondo le stime della Casa giapponese – che insieme KTM, Yamaha e Piaggio fa parte di un Consorzio per la realizzazione di batterie intercambiabili per veicoli a basso voltaggio – l’Honda Mobile Power Pack e: può essere ricaricato più di 2.500 volte nel suo ciclo di vita.

Allo smaltimento delle batterie ci pensa la Casa

Un’altra importante novità che accompagnerà l’uscita di EM1 e: è il metodo di vendita: lo scooter elettrico Honda sarà infatti disponibile in modalità di leasing, noleggio o abbonamento a seconda del Paese.

Ciò garantisce che i clienti non debbano assumersi la responsabilità dello smaltimento di batterie e caricabatterie: la Casa dell’Ala si occuperà di tutto il ciclo di vita di EM1 e:, una scelta ecologica che punta a eliminare il problema dello smaltimento e del riciclo delle batterie dei BEV giunti a fine vita, un fattore che pesa in maniera importante sulla sostenibilità complessiva dei veicoli elettrici.

Il nuovo scooter Honda sarà disponibile in Italia a partire dall’estate del 2023, nelle colorazioni Pearl Sunbeam White, Digital Silver Metallic e Matte Ballistic Black Metallic. Il prezzo e ulteriori dettagli saranno comunicati dalla Casa in prossimità del lancio.