Il primo monopattino ad energia solare

Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: Solar scooter group Monopattino con pannelli fotovoltaici

Quando pensiamo al fotovoltaico, spesso ci viene in mente l’immagine di grandi pannelli solari sui tetti delle case. Ma il futuro della mobilità ha deciso di abbracciare questa tecnologia in modi sorprendenti. Direttamente dalla Cina, il Solar Scooter S80 incarna questa visione, offrendo un mezzo di trasporto che non necessita di una tradizionale stazione di ricarica. I suoi due pannelli fotovoltaici, strategicamente posizionati sul manubrio e sulla pedana, sono un mix perfetto tra design e funzionalità.

Autonomia e tempi di ricarica

Una delle principali caratteristiche che differenzia l’S80 dagli altri monopattini sul mercato è la sua autonomia. Con una sola carica, garantisce fino a 35 km di percorrenza. Tuttavia, bisogna considerare che la batteria da 468 Wh richiede un tempo di ricarica che varia dalle 7 alle 14 ore, a seconda delle condizioni di illuminazione solare. Nonostante ciò, una volta carico, l’S80 è in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h grazie al suo motore posteriore da 350 W, rendendolo idoneo anche per le normative europee.

Tecnologia integrata per una guida sicura

Oltre alle sue peculiarità legate all’energia, l’S80 vanta anche funzionalità tecnologiche d’avanguardia. Dispone di un GPS integrato, perfetto per monitorare in tempo reale la posizione del monopattino. Inoltre, è dotato di un sistema antifurto, indicatori di direzione e un cruscotto situato sul manubrio, che fornisce informazioni essenziali come velocità, stato di carica della batteria e indicatore di funzionamento del motore.

Prezzo e disponibilità sul mercato

Attualmente destinato al mercato americano con un prezzo intorno ai 1.300 euro, c’è grande curiosità e aspettativa sulla possibile commercializzazione dell’S80 in Europa. Se dovesse approdare nel vecchio continente, il costo potrebbe rimanere in un range simile.