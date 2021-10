Il primo monopattino elettrico, ispirato alla Nuova 500

Il grande colosso dell’automotive Stellantis immagina un futuro green per le nostre città, dove l’innovazione tecnologica e il rispetto per l’ambiente possano andare di pari passo. Da questa mission i team di Mopar e Fiat sono partiti per realizzare 500 Iride, consolidando la collaborazione che da sempre li lega e dando alla luce un nuovo monopattino elettrico.

Un mezzo destinato a cambiare la micromobilità urbana a zero emissioni. Disegnato dal Centro Stile Fiat, in collaborazione con Compagnia Ducale, 500 Iride mostra l’inconfondibile design italiano che ha preso ispirazione dalla Nuova 500, la prima auto 100% elettrica del marchio Fiat. Dedicato a Nuova 500 ma destinato all’intera famiglia 500, il nuovo monopattino elettrico di Mopar consente di muoversi fra le vie del centro, diventando “l’acceleratore” ideale dell’ultimo miglio.

Il nome 500 Iride prende spunto dagli iconici fari rotondi della 500, che da 64 anni la contraddistinguono. Lo stesso stilema si ritrova nella luce di posizione circolare, posta sotto il manubrio, che rende il nuovo mezzo di Stellantis un unicum nel panorama dei monopattini elettrici. Ma il nome Iride ricorda anche l’arcobaleno, come espressione della bellezza in natura.

Non a caso, i primi due colori disponibili sono il Celestial Blue e Cloud Gray che rinviano rispettivamente al cielo e alle nuvole cariche di pioggia. Sarà prossimamente disponibile anche la livrea rossa che rende omaggio al nuovo marchio di Famiglia (500)RED, nato dalla collaborazione tra Fiat e (RED) per diffondere il messaggio condiviso di cura per l’ambiente, per il pianeta e per le persone.

Il nuovo monopattino elettrico 500 Iride monta un motore da 250W, percorre in autonomia fino a 30 chilometri, con una velocità massima che può arrivare fino a 25 km/h (chiaramente soggetta a regolamentazione locale); può essere ricaricato totalmente in 4 ore e mezzo. La sua ampia pedana, gli pneumatici a camera d’aria da 10″, l’ammortizzatore posteriore, il display integrato e il manubrio telescopico per offrono un’esperienza di guida con un comfort assoluto. Il monopattino pesa solo 15 kg e, grazie anche alla chiusura easy-folding, è trasportabile facilmente (è stata anche realizzata una borsa dedicata per un comodo trasporto in auto).

Veloce, comodo e portatile, il nuovo 500 Iride è la soluzione ideale per la mobilità elettrica urbana e senza emissioni, sarà in vendita presso tutte le concessionarie Fiat e sul Mopar Store, è proposto al prezzo di lancio di 699 euro.