Il primo monopattino elettrico in fibra di carbonio

Il brand di monopattini elettrici californiano Scotsman presenta oggi sul mercato il suo nuovissimo prodotto di punta. Si tratta del primo monopattino elettrico al mondo progettato su misura per il proprietario e soprattutto stampato in 3D, interamente in fibra di carbonio.

Il mezzo vanta un vero e proprio telaio monoscocca realizzato attraverso un unico processo di stampa 3D con un materiale composito continuo in fibra di carbonio termoplastico. Non ha solo alcune parti in fibra di carbonio, come avviene per altri monopattini elettrici di fascia alta (come scegliere il proprio), tutt’altro. Scotsman è il primo al mondo ad essere totalmente in questo materiale.

Sono in fibra di carbonio infatti il manubrio, la pedana, lo stelo e l’intero telaio. Il monopattino elettrico è costruito senza dei collanti ed è privo di giunzioni, è un pezzo unico, e garantisce una resistenza ottimale e uniforme. È stato realizzato con i materiali termoplastici più recenti, di ultimissima generazione, in grado di renderlo estremamente resistente agli urti ma anche incredibilmente leggero.

Il processo di realizzazione del primo monopattino elettrico al mondo totalmente in fibra di carbonio è davvero rivoluzionario. Scotsman nasce grazie alla stampa 3D (abbiamo visto anche altri veicoli realizzati con questa innovativa tecnica), che consente un livello di personalizzazione che non ha davvero precedenti. Ogni telaio viene infatti realizzato su misura per adattarsi all’altezza, al peso, alla lunghezza degli arti e alla postura del suo proprietario.

Scotsman presenta quindi tecniche e materiali avanzati, ma non è tutto. Vanta caratteristiche uniche e di altissimo livello, quali motori ad alta potenza (fino a 2.000 watt), un sistema a doppio motore per una maggiore stabilità, un doppio sistema di frenata rigenerativa, sospensioni in composito brevettato, una struttura a doppia batteria per una guida prolungata, un sistema di rimozione rapida della batteria, un’esperienza di guida completamente connessa, comprese le funzioni funzioni Trova Il Mio Monopattino e Sblocca, e una videocamera integrata con la funzione Registra La Mia Guida.

Josh Morenstein, fondatore di Branch Creative, il pluripremiato studio di design che ha progettato Scotsman, dichiara: “Scotsman è stato progettato per migliorare l’esperienza degli utilizzatori di monopattini e rappresenta una sofisticata modalità alternativa di trasporto che soddisfa le esigenze sia dei pendolari urbani sia degli appassionati di prestazioni”.

Oggi sul mercato ci sono davvero un’infinità di monopattini elettrici, ma Scotsman è davvero un veicolo eccezionale, è stato definito un trionfo dell’ingegneria. Il monopattino elettrico Scotsman interamente in fibra di carbonio è già disponibile per il pre-ordine a 2.999 $. Le spedizioni ai clienti inizieranno a partire dal mese di dicembre 2021.