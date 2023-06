Porsche Taycan e 911 diventano due splendide e-bike

Fonte: Ufficio Stampa Porsche Porsche presenta le sue nuove e-bike che si ispirano a Taycan e 911

Porsche rinnova la sua gamma di e-bike con il lancio di due modelli, realizzati in collaborazione con Rotwild, produttore di riferimento del settore delle due ruote elettrificate. Le nuove e-bike si ispirano, come evidenziato dalla Casa tedesca, a due icone del presente e del passato della gamma Porsche: la 911, simbolo indiscusso della storia dell’azienda, e la Taycan, modello che ha inaugurato la svolta a zero emissioni di Porsche.

Si tratta di mountain bike elettriche che uniscono contenuti premium a un look ricercato. I due nuovi modelli si chiamano Cross Performance e Cross Performance EXC e si preparano al debutto sul mercato. Disponibili in tre dimensioni di telaio, le nuove bici elettriche debuttano con prezzi tutt’altro che accessibili ma comunque in linea con altri modelli simili introdotti in passato da Porsche.

Le caratteristiche tecniche

La collaborazione tra Porsche e Rotwild porta alla nascita di due nuove bici a pedalata assistita: le Cross Performance e Cross Performance EXC vanno ad ampliare la gamma di e-bike firmate Porsche unendo a un design ricercato un comparto tecnico davvero completo. Le fonti di ispirazione dei due modelli, soprattutto per quanto riguarda le scelte di design, sono l’iconica Porsche 911 e l’elettrica Taycan, auto simbolo della gamma Porsche.

Non si tratta certo di una novità per il mondo dei motori. Diversi brand del settore delle quattro ruote guardano con attenzione la crescita delle e-bike, e collaborazioni come quella tra Porsche e Rotwild sono sempre più diffuse. Di recente, ad esempio, anche Lancia ha presentato le sue bici elettriche. In futuro, anche per via di un’elettrificazione sempre più radicale del settore, altri costruttori potrebbero seguire quest’esempio.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche

Dal punto di vista tecnico, invece, le nuove e-bike di Porsche possono contare su di un telaio in carbonio, una forcella Fox 34 Float Factory con 120 mm di escursione e su ammortizzatore ad aria Flat DPS, con molla da 100 mm. Si tratta di due mountain bike, pensate per le tratte off-road, percorsi tortuosi e non lineari. La base tecnica, quindi, non può che essere di livello assoluto.

La parte elettrificata delle bici di Porsche è affidata a un motore Shimano EP-801 con coppia massima di 85 Nm che viene supportato da una batteria da 630 Wh. Tra le specifiche, c’è spazio per il cambio Shimano XT Di2 a 12 rapporti, reggisella telescopico Highline 3 e per freni a quattro pistoni Magura M7T. Le due eBike possono contare anche su ruote in carbonio enduro Synthesis da 29 pollici.

I prezzi delle due e-bike

Il brand Porsche è garanzia di qualità ma anche di prezzi non certo accessibili. Le due nuove e-bike della Casa tedesca, infatti, debuttano sul mercato con prezzi che partono da 13.226 euro per la Cross Performance e da 14.251 euro per la Cross Performance EXC. Per gli utenti interessati all’acquisto c’è la possibilità di scegliere fra tre versioni per il telaio.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche

La variante più compatta è la S (con batteria ridotta a 504 Wh), ideale per utenti tra 1,56 e 1,7 metri. C’è poi la versione intermedia M, consigliata in caso di altezza tra 1,68 e 1,82 metri, e la più grande L, adatta agli utenti tra 1,8 e 1,94 metri.

La versione Cross Performance EXC è ordinabile scegliendo tra varie colorazioni per il telaio mentre la Cross Performance è disponibile solo in versione Dark Grey. Per acquistare una delle nuove e-bike è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale di Porsche oppure ad uno dei Centri Porsche autorizzati.