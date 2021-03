Porsche presenta le nuove e-bike di lusso

editato in: da

Porsche Taycan, ora disponibile anche in versione Cross

Porsche amplia la sua gamma di prodotti per la mobilità elettrica e introduce sul mercato due nuove eBike, che riflettono entrambe il design senza tempo, le eccezionali caratteristiche tecniche e il fascino del marchio.

Le caratteristiche stradali della Porsche eBike Sport la rendono perfetta per la vita di tutti i giorni, mentre la Porsche eBike Cross è l’ideale sui terreni accidentati. Il telaio in carbonio full-suspension dalla forma organica ispirata alle linee della Porsche Taycan, il potente motore Shimano di ultima generazione e i freni ad alte prestazioni Magura sono solo tre delle caratteristiche che garantiscono prestazioni al top. Entrambi i modelli sono stati sviluppati in collaborazione con l’esperto di eBike Rotwild e sono prodotti a Dieburg, in Germania.

Il modello Sport è perfetto per le uscite quotidiane, sia in città che in campagna, adatto per andare al lavoro o per il tempo libero. Il nuovo, potente e ultracompatto motore Shimano EP8 fornisce supporto fino a 25 km/h e, insieme al sistema di cambio elettronico Shimano, garantisce prestazioni ottimali. Il design elegante e puristico è enfatizzato dalle luci LED M99 Supernova, incorporate nell’attacco del manubrio e nel reggisella aerodinamico. La forcella a sospensione rovesciata Magura e l’ammortizzatore posteriore Fox, in combinazione con pneumatici a scorrimento regolare, forniscono una guida sportiva ed equilibrata.

La nuova Porsche eBike Cross invece è la bici ‘da campagna’, da usare fuori dai sentieri battuti e lontano dalle strade. Il potente motore Shimano dimostra la sua piena capacità su terreni difficili e offre le massime prestazioni. I freni ad alte prestazioni Magura-MT Trail hanno dischi freno extra-grandi e resistenti al calore che garantiscono una decelerazione ottimale, il sistema di cambio meccanico Shimano XT a 12 velocità consente cambi di marcia rapidi in base alle esigenze del ciclista e del terreno.

Il manubrio dal design ergonomico garantisce sempre il pieno controllo. Le due eBike sono dotate del display a colori Shimano, che mostra velocità, distanza e portata in tempo reale. Il design pulito è completato da un telaio in carbonio full-suspension, che combina lo spirito di avventura con lo stile. Entrambi i modelli sono stati ispirati dal carattere sportivo della Porsche Taycan.

Porsche ha sviluppato per la nuova Taycan Cross Turismo (che abbiamo visto nelle scorse ore) un supporto posteriore unico, robusto e portante che può essere facilmente installato ed è perfettamente progettato per il trasporto delle eBike. Le due bici elettriche Porsche Sport e Cross portano sulle due ruote l’emozione e il fascino delle prestazioni estreme della Casa.