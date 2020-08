Pirelli lancia due nuove bici elettriche a pedalata assistita

editato in: da

Anche Pirelli scende in campo nel settore delle bici elettriche, presentando due e-bike a pedalata assistita: la Nomades, in lega leggera e perfetta per la città, e la Montagel, in carbonio e ideale per l’offroad. Entrambi i modelli sono destinati sia al noleggio che all’acquisto.

Il post-lockdown ha cambiato le abitudini degli italiani, soprattutto in città dove i mezzi individuali sono preferiti a quelli pubblici: gli analisti stimano che da qui ad un anno, almeno un quarto dei residenti in città si muoverà su due ruote a pedali. In un momento storico favorevole alla mobilità green, Pirelli presenta le sue due nuovi bici elettriche a pedalata assistita.

La Nomades ha una vocazione prettamente più urbana: il suo telaio è in lega leggera Al6061 e pesa 17,5 kg. Il modello è dotato di freni a disco, 11 velocità, sella RoyalGel e luci M99 Supernova, con un innovativo fanale LED che permette un fascio luminoso basso, come quello degli abbaglianti delle auto. Le gomme, ovviamente, sono targate Pirelli: CYCL-e GT, adatte sia all’asfalto che alle superfici più difficili.

La Montagel, invece, è una bici con caratteristiche più versatili e si rivolge in particolar modo all’offroad. Costruita su un telaio monoscocca in fibra di carbonio monodirezionale, la Montagel pesa 15,8 kg e motnta freni a disco idraulici. Le gomme sono Pirelli Cinturato Gravel con profilo M che rendono la bici ideale per affrontare qualsiasi tipo di fondo, dall’asfalto allo sterrato.

Entrambe le bici elettriche di Pirelli sono dotate del motore elettrico Polini EP-3 da 250W. Polini firma anche la batteria agli ioni di litio da 500 W con un’autonomia, al livello 1 di assistenza, che arriva a 220 km. I due modelli sono accomunati dalla stessa cura artigianale dei dettagli. Pirelli le ha concepite sia per l’acquisto diretto, sia per essere integrate nei pacchetti di noleggio destinati alle aziende e agli hotel che vogliono mettere a disposizione dei visitatori e dei dipendenti un mezzo pratico per muoversi in città.

Realizzate in collaborazione con Stajvelo, società monegasca emergente nel mondo della mobilità elettrica, le due nuove bici elettriche firmate Pirelli sono disponibili ai seguenti prezzi: 5.016 euro per la Nomades, 5.647 euro per la Montagel.