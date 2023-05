Dalle piante nasce la nuova elettrica spagnola sostenibile

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Liux Liux Geko deriva dalle piante, una delle auto elettriche più sostenibili

L’azienda spagnola Liux presenta la sua prima microcar elettrica, che nel design assomiglia in parte alla Smart Fortwo e in parte alla Citroen Ami, due city car di grandioso successo. Il suo nome è Geko, e nasce per essere la risposta alle sfide della mobilità sostenibile nelle città.

La startup spagnola che si occupa appunto di mobilità sostenibile ha presentato il suo prototipo a novembre 2022, la Liux Animal, e oggi si concentra sull’industrializzazione di un veicolo urbano leggero. L’azienda sta diventando sempre più attiva nella progettazione e nella produzione di veicoli elettrici attraverso “bio-based bodies” – ovvero corpi vettura realizzati con materiali o prodotti derivati piante e vegetali – modularità e stampa 3D.

L’arrivo della nuova Liux Geko

Oggi Liux annuncia il progetto di industrializzazione del suo ultimo modello, la nuova auto elettrica Geko, e la presenta come la futura alternativa più sostenibile sul mercato. “Con tutto ciò che abbiamo imparato nello sviluppo della Liux Animal, abbiamo riflettuto e ci siamo chiesti di che cosa le persone hanno davvero bisogno nella loro vita quotidiana e di quali auto ha bisogno il pianeta. Ci sentiamo di essere sulla strada giusta per realizzare la nostra missione e creare le auto più sostenibili del pianeta. Per questo vorremmo iniziare a produrre e vendere in serie il nostro nuovo veicolo urbano leggero, Liux Geko”, ha affermato Antonio Espinosa, Co-fondatore dell’azienda.

Le emissioni generate dai trasporti rappresentano oltre un quarto delle emissioni globali dei gas serra nel territorio dell’UE. La popolazione urbana non smette di crescere, nelle città circolano sempre più veicoli, la maggior parte dei percorsi privati ​​sono fatti da una sola persona e le distanze giornaliere non superano i 100 km in più del 90% dei casi.

Una delle auto più sostenibili del pianeta

In questo contesto, Liux ha deciso di proporre un nuovo veicolo urbano leggero, il Geko, per rispondere alle nuove esigenze delle città. Questo veicolo infatti è in grado di ridurre l’impronta di CO2 nella sua vita utile dal 40% fino all’80% rispetto a un SUV a benzina.

“Le città hanno bisogno di auto leggere, efficienti, che consumano poca energia, che generano meno traffico, che si possono parcheggiare più facilmente e ben progettate e adatte anche per il car-sharing. Rispondere realmente a tutte queste esigenze significa creare un’auto davvero sostenibile oggi”, ha affermato David Sancho, co-fondatore di Liux.

Fonte: Ufficio Stampa Liux

Il nuovo Liux Geko è progettato con il telaio e la carrozzeria che derivano da piante e vegetali, in fibra di lino a base biologica, che permette un livello di sostenibilità senza precedenti, andando a ridurre il peso e garantendo le proprietà strutturali e di sicurezza.

“Siamo convinti che la nostra nuova linea di veicoli leggeri avrà successo sul mercato, non solo perché si tratta di mezzi radicalmente sostenibili, ma perché le persone hanno bisogno di questo tipo di auto e il mercato le esige”, ha affermato Antonio Espinosa.

Il lancio del nuovo modello Liux Geko avverrà nei prossimi mesi, insieme alla presentazione del piano industriale della Casa. Non è la prima auto progettata e presentata dall’azienda spagnola, nel 2022 infatti la Liux ha presentato la Animal, una crossover elettrica da 240 CV che dovrebbe essere lanciata sul mercato il prossimo anno nel 2024. Per quanto riguarda invece la nuova citycar Geko invece al momento non sappiamo nulla né sulla produzione né sui prezzi di listino.