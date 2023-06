Piaggio 1, l’e-scooter per la mobilità urbana si rinnova

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Arriva sul mercato la nuova generazione dello scooter elettrico Piaggio 1. L’anno scorso il Gruppo Piaggio, confermandosi come sempre all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni di ultimissima generazione per la mobilità urbana, aveva lanciato sul mercato il suo nuovo due ruote elettrico, unendo le caratteristiche vincenti del più moderno e-scooter, agilità e leggerezza, alla qualità e affidabilità dei tradizionali scooter del marchio.

Piaggio 1 era stato svelato in anteprima su TikTok, assicura una ciclistica solida e in grado di offrire un gran piacere di guida, ma anche un design accattivante e curato in ogni dettaglio, un comfort e un’abitabilità di alto livello e un ottimo equipaggiamento tecnologico

Oggi arriva la nuova versione, ancora più potente, leggera e dotata di batteria rimovibile.

La versione 2023 dell’e-scooter

È ora disponibile per i clienti anche la versione 2023 dell’e-scooter di Piaggio, che vanta le migliori performance di sempre, è ancora più brillante e dinamico, e continua a offrire ai piloti un’ottima facilità di guida. È l’e-scooter per la mobilità urbana di Piaggio, la nuova generazione per il 2023 ha l’obiettivo di garantire un commuting sempre più brillante, sempre in sicurezza e nella massima facilità di guida.

La Casa ha realizzato una serie di interventi sulla Power Unit, grazie ai quali il motore elettrico che equipaggia il nuovo scooter elettrico Piaggio 1, integrato nella ruota posteriore, ora può offrire ai clienti una potenza più elevata, che si traduce in una maggiore brillantezza, sempre mantenendo le sue qualità di semplicità e facilità nella guida, anche nel traffico cittadino, caratterizzato da frequenti ripartenze, e in un migliore spunto in presenza di pendenze.

Com’è fatto

A listino Piaggio 1 propone nuovamente la versione ciclomotore, quella con velocità limitata a 45 km/h, che arriva a una potenza di picco quasi raddoppiata, pari a 2,2 kW. Ciò che ne consegue è un aumento importante sul fronte dell’accelerazione, che migliora del 14%.

L’e-scooter Piaggio 1, in questa nuova versione per il 2023, unisce le caratteristiche vincenti dei più moderni scooter elettrici, nati per destreggiarsi nel centro città in totale libertà, con agilità, leggerezza e praticità, anche nella manutenzione, e continua a offrire ai clienti ottime performance, che possono essere paragonate a quelle degli scooter con motore termico.

Piaggio è il primo costruttore europeo di scooter e il suo Piaggio 1 mantiene la tradizione, dimostrando prima di tutto sicurezza, grazie a una ciclistica solida e votata al piacere di guida, ma anche un design molto accattivante, un comfort e un’abitabilità di alto livello e un equipaggiamento tecnologico parecchio apprezzabile, in cui prendono posto un’ottima strumentazione digitale a colori, fanaleria full LED e sistema keyless. Piaggio 1 è anche l’unico e-scooter della sua categoria con un capiente vano sottosella, in grado di contenere un casco full jet.

La nuova gamma dell’e-scooter Piaggio 1 viene proposta in due varianti colore: la prima più sobria – con Forever Grey, Forever White e Forever Black, che ne sottolineano il design essenziale e pulito, la seconda più giovanile e fresca – con Sunshine Mix, Arctic Mix e il nuovo Flame Mix.

E il prezzo?

La batteria è stata inserita dalla Casa sotto la sella, è estraibile rapidamente e facilmente, bastano pochi secondi e si può trasportare ovunque, per effettuare comodamente la ricarica in casa o in ufficio. Piaggio 1 è proposto al prezzo di listino di 2.899 euro.