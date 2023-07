Peugeot 208 si rinnova e dice addio al diesel

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Peugeot 208, presentato il restyling.

Nuova pelle per la Peugeot 208: il modello di punta della Casa francese, diventata l’auto più venduta in Europa nel 2022, si rinnova, assumendo una dimensione inedita che la rende ancora più irresistibile, grazie a una versione 100% elettrica con super autonomia.

La 208 cambia nel design, con un look ancora più sportivo e la nuova firma luminose Peugeot che le conferisce uno spirito più moderno, e cambia anche nella tecnologia, con l’iCockpit digitale che aumenta ulteriormente il piacere di prima.

Peugeot 208: il restyling

Pur mantenendo le stesse dimensioni del modello precedente, con una lunghezza di 4,06, la 208 adotta stavolta uno stile già visto sulla 508 e sul restyling della 2008, la firma luminosa caratterizzata dai tre artigli LED inseriti nella mascherina. Il rinnovato logo Peugeot, inoltre, trova spazio nella calandra.

Jerome Miheron, il direttore prodotto Peugeot, ha parlato del lavoro svolto dall’azienda del Gruppo Stellantis con la 208, spiegando quanto fosse delicato andare a rinnovare un modello iconico campione di vendite:

“Lavorare su un modello così iconico è sempre un esercizio delicato – ha spiegato il dirigente della Casa del Leone – il nostro obiettivo era portare il design e le prestazioni di Nuova 208 a un livello superiore, pur conservando l’anima di questo modello, con la volontà di rimanere sul gradino più alto del podio delle vendite del segmento B in Europa”.

Fin dal suo lancio avvenuto nel 2019, la Peugeot 208 ha raccolto l’eredità delle generazioni precedenti, tutte capaci di mietere successi a livello nazionale e internazionale, ed è andata oltre, raggiungendo numeri straordinari: nel giro di poco più di tre anni sono stati prodotti e venduti quasi 1.000 di esemplari in tutto il mondo e di questi 90.000 solo in Italia.

Nel 2022, inoltre, Peugeot 208 è diventata in assoluto l’auto più venduta in Europa, scalzando dalla prima posizione della classifica quella che sembrava la reginetta incontrastata, la Volkswagen Golf. Gran parte del successo è arrivato grazie alla versione elettrica, a sua volta l’auto a zero emissioni best-seller nel Vecchio Continenti e in Italia per quanto riguarda il segmento B.

Addio al motore diesel

La nuova gamma della 208 di Peugeot, brand del Gruppo Stellantis che ha inaugurato la sua prima gigafactory in Francia, presenta 3 allestimenti chiamati rispettivamente Allure, Active e GT. Sono 6, invece, le diverse motorizzazioni, tra cui il nuovo propulsore 100% elettrico 115 kW/156 CV che garantisce un’autonomia 400 km nel ciclo combinato di omologazione WLTP. Inedite anche le motorizzazioni Hybrid 100 e Hybrid 136.

Con il restyling della 208, Peugeot dice addio all’unità diesel 1.5 BlueHDi a favore dell’elettrificazione: debuttano le versioni mild hybrid 48 V basate sul motore 1.2 PureTech a benzina da 100 e 136CV, in abbinamento al nuovo cambio a doppia frizione e-DCS6 a 6 rapporti. Le nuove soluzioni ibride permettono una riduzione dei consumi del 15% rispetto alle controparti non elettrificate.

In totale sono sette le tinte disponibili per la carrozzeria della 208 di Peugeot, azienda che nel corso dell’anno ha presentato il nuovo e rivoluzionario panoramic i-Cockpit: Giallo Agueda, Grigio Selenium, Grigio Artense, Nero Perla, Bianco Banchisa, Rosso Elixir e Blu Vertigo. Gli specchietti sono in nero lucido in tutte le versioni, mentre nell’allestimento GT troviamo i passaruota neri e il tetto in nero come optional.