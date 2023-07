Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Hive Power Vacanza on the road: i migliori Paesi per viaggiare con l'auto elettrica

È tempo di vacanza per tutti, ormai le ferie estive sono alle porte, iniziano le prime partenze e il grande esodo. Per chi viaggia con l’auto elettrica, c’è sempre la famosa “ansia da ricarica”, anche se oggi le tecnologie e le numerose app su smartphone sanno indicarti tutti i punti in cui ricaricare il veicolo, impostando il percorso previsto, in modo da programmare le tappe per il rifornimento di energia.

A tale proposito, Hive Power, fornitore leader di soluzioni innovative per le reti intelligenti, ci porta alla scoperta dei posti migliori in cui viaggiare con un veicolo elettrico. Dove organizzare un viaggio on the road con l’auto elettrica, stando attenti comunque a evitare le giornate del grande esodo.

Viaggi on the road: l’esperienza in elettrico

I viaggi on the road sono da sempre un’esperienza unica ed emozionante da provare almeno una volta nella vita. Totale libertà, assenza di vincoli orari o itinerari fissi e maggiore flessibilità riguardo al peso e alla grandezza dei bagagli: non è sicuramente un tipo di vacanza che fa per tutti, ma sono sempre di più i viaggiatori che preferiscono l’avventura.

Grazie alla mobilità elettrica in espansione, anche i viaggi on the road stanno evolvendo, incontrando la necessità di pianificare almeno un minimo il proprio itinerario, per evitare brutte sorprese con la ricarica. Il grande vantaggio dell’assenza di vincoli e della grande libertà deve vedersela infatti con l’altro lato della medaglia: l’auto elettrica ha bisogno della ricarica, e questo richiede maggiore organizzazione per godersi in serenità il percorso scelto.

Fonte: Hive Power

Vediamo quali sono, secondo Hive Power, i 5 Paesi in cui l’infrastruttura di ricarica è più avanzata ed è più semplice viaggiare con un veicolo elettrico.

La Top 5

Primo posto della classifica per i Paesi Bassi, patria della mobilità sostenibile! Detiene la quota più alta di infrastrutture per la ricarica elettrica rispetto al resto dell’Europa: con 111.821 colonnine, possiamo definirlo un vero paradiso per gli amanti degli EV (electric vehicles).

In seconda posizione troviamo la Francia, altro Paese ideale per viaggiare in elettrico, grazie alla presenza di 83.317 punti di ricarica, distribuiti nelle città di medie e grandi dimensioni in prossimità di centri commerciali, supermercati e stazioni di servizio. Potete visitare la Costa Azzurra, le spiagge dorate di Mentone e Cannes, spostandovi poi verso Bordeaux: la ricarica non sarà tra i vostri problemi!

Ottima notizia per gli amanti delle città storiche, ma allo stesso tempo all’avanguardia e multiculturali: la Germania è al terzo posto per numero di colonnine di ricarica installate. Sono in tutto 82.609 punti, distribuiti in maniera abbastanza omogenea in tutto il Paese, con una concentrazione maggiore soprattutto nelle grandi città.

Anche il nostro Paese rientra nella Top 5, al quarto posto. Finalmente l’Italia dimostra di avere un certo feeling con le auto elettriche e di lavorare per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli EV. Ll quarto posto della classifica, con 30.787 punti di ricarica (dato aggiornato al 31 dicembre 2022), L’Italia oggi ben si presta a una vacanza on the road. L’incidenza maggiore si registra nelle regioni del Nord Italia – Lombardia, Piemonte e Veneto in particolare – e in Toscana ed Emilia-Romagna. Perché non approfittarne per fare delle gite nelle meravigliose zone panoramiche del nostro Paese?

E infine, in quinta posizione si piazza la Spagna, con 29.539 punti di ricarica, superando la Svezia grazie a una crescita senza precedenti nel settore della mobilità elettrica. È uno dei Paesi che sta investendo sempre di più nella mobilità sostenibile, diventando un punto di riferimento per i viaggiatori che desiderano scoprire le bellezze del Paese viaggiando con l’auto elettrica.