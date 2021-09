Il nuovo sistema per montare due batterie sulla eBike

Viviamo in un mondo in cui la mobilità si evolve costantemente e sempre più persone hanno iniziato a guardare con interesse i mezzi elettrici e ibridi, che consentono di circolare tranquillamente in città e fuori, spendendo molto meno per il carburante e oltretutto a zero o basse emissioni inquinanti.

Nonostante questo, ci sono anche alcuni svantaggi legati alla mobilità elettrica, per il momento. Innanzitutto la scarsità di colonnine di ricarica (l’Italia purtroppo su questo è ancora abbastanza indietro coi tempi) e poi l’ansia da autonomia. Problemi che vive soprattutto chi compra un’auto a zero emissioni, ma con cui deve fare i conti anche chi ama percorrere lunghe tratte con la propria bici elettrica (ci sono amatori e professionisti che lo fanno).

Ed è proprio per questo motivo che Bosch, che è sempre in prima linea nel settore della mobilità a zero emissioni, con soluzioni innovative sia per le auto elettriche che per le eBike, ha creato il nuovo sistema Dual Battery. Un’idea nuova e di ultima generazione, che consente di dotare la propria bici elettrica di due batterie ad alta capacità. Inserendo sulla eBike, per esempio, una PowerTube da 500 Wh e un PowerPack da 500 Wh, il mezzo raggiunge ben 1.000 Wh. Il nuovo sistema consente di arrivare ad un massimo di 1.125 Wh (PowerTube da 625 Wh + Powerpack da 500 Wh).

Un’innovazione davvero rivoluzionaria, ma bisogna fare attenzione al modello di bici da scegliere, perché non tutti sono compatibili con il nuovo sistema; è necessario controllare che le eBike siano predisposte al funzionamento con il Dual Battery di Bosch. Al momento sul mercato ci sono dei modelli di eBike che consentono di fare la modifica aftermarket, ovviamente grazie all’intervento di un tecnico professionista. Altre bici invece prevedono la presenza del sistema da subito bordo. Con la doppia batteria, la capacità e l’autonomia diventano a prova di ansia da ricarica.

Bosch, come abbiamo detto, ormai da tempo mostra il suo impegno nella realizzazione di supporti che servono a sviluppare auto elettriche e ridurre quindi le emissioni inquinanti. Per raggiungere lo sperato traguardo della mobilità a zero emissioni, negli ultimi anni, ha fatto degli investimenti importanti. Per quanto riguarda le bici elettriche, oltre alla nuova Dual Battery, a gennaio abbiamo visto il lancio del ciclocomputer all-in-one Nyon, una soluzione di Connected Biking di ultima generazione, che offre funzionalità di navigazione, monitoraggio dell’attività di fitness, orologio digitale e informazioni basate sulla topografia e connette il ciclista al mondo digitale mediante Bluetooth e WiFi. Nuove tecnologie a servizio della mobilità del futuro.