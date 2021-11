Il nuovo monopattino elettrico di MV Agusta

MV Agusta punta sempre più in maniera decisa sull’e-mobility ampliando l’offerta dei propri mezzi. La Casa di Schiranna ha infatti tolto i veli al nuovo monopattino elettrico, il primo dell’azienda, che fa delle alte prestazioni e dell’affidabilità i punti di forza per un due ruote che rende piacevole spostarsi per la città.

Il nuovo RAPIDO Serie Oro è il primo monopattino a portare i colori della Casa con l’obiettivo di abbracciare sempre più la crescente e sofisticata clientela urban. Dopo il lancio di AMO, la prima e-bike di MV Agusta, da Schiranna arriva un mezzo dalla raffinata livrea nero/oro/rosso e costruito con materiali avanzati e tecnologie di ultima generazione.

Dal telaio in lega di magnesio alle ruote “fat” tubeless 10” e i freni a disco idraulici, RAPIDO può contare su un motore 48V 500W per una coppia fino a 24Nm che gli consente di raggiungere una velocità di punta che tocca i 40Km/h (ma limitata a 25km/h in Europa). Capace di affrontare salite anche con 14° di pendenza, grazie ai suoi 50km abbondanti di autonomia è un monopattino che sa farsi utilizzare e sfruttare al meglio. Quattro le modalità di guida: Pedestrian, Eco, Comfort e Sport+.

Disponibile a 849 euro in prezzo promozionale fino a Natale e fino ad esaurimento scorte (poi a prezzo di vendita raccomandato di 999 euro), MV Agusta ha implementato il nuovissimo monopattino con un cruscotto LCD 4 pollici che funge sia da pannello di controllo che da tachimetro, collegandosi allo smartphone attraverso la sua app dedicata. RAPIDO Serie Oro sarà di certo tra i prodotti di punta dell’azienda lombarda, con l’obiettivo di centrare altri record per entrare nella storia di MV Agusta.

Soddisfazione ed entusiasmo per Ratmir Sardarov, a capo della divisione e-mobility del Gruppo MV Agusta, che ha dichiarato: “Usiamo la stessa cura e la stessa attenzione che si trovano tradizionalmente nelle nostro moto, nella realizzazione delle nostre bici e dei nostri monopattini elettrici. La struttura della nuova società è tale da favorire lo scambio di competenze e know-how tra le due aziende ad ogni livello, dal design alla linea di montaggio. In questo senso possiamo dire che MV Agusta è anche ‘Art of E-Mobility’”.