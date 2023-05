Nuovo monopattino elettrico Mercedes-AMG: autonomia record

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Mercedes-AMG E-Scooter: il monopattino elettrico che accelera come uno scooter presto in Italia

Il nuovo Mercedes-AMG E-Scooter unisce stile, comodità e prestazioni: il primo monopattino targato AMG, presto sul mercato europeo, è pieghevole e pesa meno di 15 chili: entra nel bagagliaio di un’auto e si può trasportare con semplicità sui mezzi pubblici.

Il monopattino elettrico di Mercedes accelera come uno scooter, si ricarica completamente in meno di 4 ore e offre un’autonomia di tutto rispetto, che lo rende adatto agli spostamenti quotidiani nel centro città ma anche a tragitti più impegnativi come quelli dei pendolari.

Mercedes lancia il primo monopattino AMG

La stella a tre punte ha un piano molto preciso per un futuro a zero emissioni: Mercedes non soltanto punta a diventare un marchio 100% elettrico entro la fine di questo decennio, ma si propone di dare un contributo importante al miglioramento della qualità della vita in città grazie allo sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità urbana.

In questo contesto è centrale proporre soluzioni sempre più agili e pulite per il cosiddetto “last mile”, cioè il tratto di strada verso la destinazione finale della maggior parte degli spostamenti brevi, che inevitabilmente attraversa il centro delle città – dove si trovano uffici, negozi e aree pedonali urbane.

Dopo aver lanciato il suo primo SUV elettrico ad alte prestazioni, la Casa di Stoccarda propone una nuova soluzione per la mobilità urbana a zero emissioni che combina performance, sicurezza e un’eccellente autonomia: il nuovo E-scooter di Mercedes-AMG si carica in meno di 4 ore ed entra perfettamente nel bagagliaio dell’auto.

Il monopattino della Casa tedesca, pronto a debuttare sul mercato europeo, è pieghevole e pesa appena 14,7 chili, il che lo rende abbastanza maneggevole da poter essere trasportato con comodità anche su bus, tram e treni: una caratteristica importante, vista la sempre maggiore richiesta di combinare le corse in monopattino con i mezzi pubblici.

Il nuovo monopattino di Mercedes-AMG è realizzato in collaborazione con l’azienda svizzera Micro Mobility Systems AG, divenuta famosa in tutto il mondo negli anni Novanta per il Micro Scooter e specializzata in micro mobilità urbana.

Mercedes-AMG E-scooter: caratteristiche e autonomia

Il primo monopattino a marchio AMG è dotato di un motore da 500 watt e raggiunge la velocità massima di 20 km/h. Una delle caratteristiche più interessanti del nuovo mezzo Mercedes è nella modalità di guida: l’E-scooter della stella a tre punte non accelera con una leva, come qualunque monopattino, ma è dotato di manopola girevole come quella dei ciclomotori, che permette di accelerare in maniera più precisa e intuitiva e garantisce un’esperienza di guida di certo più divertente.

Il Mercedes-AMG E-Scooter è lungo appena più di un metro: una volta piegato, operazione che si può fare comodamente con un piede, il monopattino arriva a misurare appena 32 centimetri in altezza e 14,5 cm in larghezza.

La potente batteria da 9.6 Ah che anima il monopattino Mercedes si ricarica completamente in 3 ore e mezza e offre un’autonomia massima di 40 chilometri con una sola ricarica (25 km in modalità Sport), che lo pone nella fascia degli e-scooter più prestazionali ed evoluti insieme a belve come il monopattino PRO-III di Ducati.

La pedana è ampia e anti-scivolo, per garantire il massimo della sicurezza, e si muove su due pneumatici in gomma da 20 centimetri con sospensioni regolabili anche sul retro. Il manubrio è regolabile in base all’altezza e le luci anteriori e posteriori permettono di muoversi in sicurezza anche di notte. Il display centrale dà informazioni su velocità, stato di ricarica e modalità di guida, parametri che è possibile consultare anche tramite la Micro App dedicata.

La Casa non ha ancora rilasciato dettagli sulla data di uscita in Italia. Quanto al prezzo, si può supporre che l’E-Scooter firmato AMG sarà leggermente più costoso della versione standard: il prezzo finale del primo monopattino AMG dovrebbe quindi superare, seppur di poco, i mille euro.