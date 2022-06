Il nuovo car sharing Renault debutta in Italia

Fonte: Ufficio Stampa Zity Arriva in Italia il car sharing elettrico di Renault, con una ricca flotta di Dacia Spring.

Il car sharing, oltre al noleggio di monopattini e biciclette, è la nuova frontiera del trasporto urbano, ormai ben consolidato in quasi tutte le città italiane. Fra le le ultime compagnie a entrare in campo ci sono da una parte Mobilize e dall’altra Zity, soluzioni entrambe che propongono un servizio di car sharing 100% elettrico del Gruppo Renault, in Italia con tariffe a consumo e flat.

In Italia il car sharing di Zity

Si chiama Zity il servizio di car sharing in questione appena arrivato in Italia. Dopo aver battuto le strade di Madrid, Parigi e Lione, è ora disponibile anche a Milano, con una flotta di ben 450 Dacia Spring, dunque completamente elettrica (per inciso, Dacia è di proprietà Renault). D’altronde l’obiettivo dei servizi di sharing è proprio quello di offrire un’alternativa sostenibile al trasporto urbano, aspetto che riguarda anche la sicurezza e un utilizzo corretto del servizio. Per questi ultimi aspetti c’è infatti Safe Pilot, una soluzione pensata per migliorare la sicurezza tramite sensori in grado di registrare informazioni utili sull’utilizzo del servizio: dai parametri di guida all’uso delle cinture di sicurezza. Tali informazioni vengono poi elaborate dal sistema e vanno a formare un profilo di guida specifico per ogni utente.

Pur essendo un servizio cittadino, il car sharing di Zity non vieta di spingersi oltre, magari per una gita fuori porta, nonostante le ricariche in autonomia siano proibite, il che limita chiaramente il raggio d’azione. Comunque, numeri alla mano, Zity mette sul tavolo le tariffe che seguono: 0,23 euro al minuto al lancio (che diventeranno 0,29 euro a partire dal prossimo novembre), 0,12 euro al minuto è invece la tariffa stand-by, cioè quando l’auto noleggiata è ferma, ad esempio mentre si sta facendo la spesa. Chi volesse invece noleggiarla per tempi più prolungati può far riferimento sulle tariffe flat, più convenienti a livello orario: 29 euro per 4 ore, 39 euro per 8, 49 euro per 24, 79 euro per 48 e 99 euro per 72 ore di fila, la durata massima consentita da Zity.

Il car sharing 100% elettrico di Mobilize arriva a Bologna

Sempre di Dacia Spring parliamo, anche per l’altro servizio che da qualche giorno a questa parte è arrivato a Bologna. Si tratta di Mobilize Share, nome partner del succitato Zity che dal 16 giugno è attivo nel capoluogo emiliano con 8 Dacia Spring (qui per conoscere il listino), gestite dalla concessionaria Moreno Motor Company. Sono previste due aree di parcheggio dedicate da cui i clienti possono prelevare e riconsegnare le auto in qualsiasi momento della giornata. E per la gestione del tutto c’è l’app gratuita dedicata, Mobilize Share, con cui gli utenti possono controllare la disponibilità e l’ubicazione delle stesse, gestendo tutti gli aspetti della prenotazione.

“Crediamo fortemente nel progetto Mobilize Share, per noi è un vanto proporre sulla città di Bologna un servizio di mobilità 100% elettrico, attivo 24/7. È un progetto in linea con la nostra visione, che unisce la nostra pluriennale esperienza nel settore delle autovetture all’innovazione tecnologica e alle mutate esigenze di mobilità. “Mobilize Share” rappresenta un’opportunità per tutti i cittadini bolognesi, istituzioni e aziende del territorio. Un servizio trasversale per chi desidera una libertà di movimento ritagliata sulle proprie esigenze”, ha dichiarato in occasione della presentazione del servizio Alessandro Palli, direttore commerciale della concessionaria Moreno Motor Company.