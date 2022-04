Nuovo car sharing a Milano con Dacia

Zity allarga nuovamente i suoi confini, per la seconda volta dall’inizio dell’anno infatti l’azienda si espande a livello commerciale, e l’Italia è il terzo Paese in cui sarà presente il servizio di car sharing della società: free-floating Zity by Mobilize 100% elettrico. Un grande passo avanti che inizia nella città di Milano, dove vedremo 450 auto in corsa.

La flotta milanese infatti sarà composta da 450 nuove Dacia Spring, questo dimostra che stanno andando avanti i piani di espansione di Zity by Mobilize, che annuncia l’avvio del suo servizio di car sharing nel capoluogo lombardo, a partire dal mese di maggio. Milano sarà la quarta città in cui sarà disponibile il servizio 100% elettrico free-floating, già presente a Madrid dal 2017, a Parigi dal 2020 e anche a Lione, dallo scorso mese di marzo.

Il servizio Zity

Zity in questo momento conta più di 560.000 utenti registrati e ha a disposizione una flotta 100% elettrica composta da 1.425 veicoli in tutto, a cui ora si aggiungeranno anche le 450 Dacia Spring che verranno posizionate a Milano. Dacia Spring è un veicolo 100% elettrico compatto e robusto, abbiamo visto il suo lancio sul mercato nei mesi scorsi. Un’auto che ha riscosso subito successo, sia per l’ottimo rapporto qualità/prezzo che caratterizza la Casa, sia per la sua autonomia di 305 km in ciclo WLTP City e per le funzioni di connettività (Apple Car Play e Android Auto). Dacia ritiene che sia l’auto ideale per le necessità quotidiane degli utenti di car sharing nel capoluogo lombardo.

La sharing mobility a Milano

I milanesi che oggi dichiarano di utilizzare i servizi di mobilità condivisa sono circa 340.000 (scoperta di recente anche una truffa), le politiche implementate dal Comune di Milano hanno favorito la nascita di servizi basati sul modello di trasporto intermodale. Zity ha commissionato uno studio sulla modalità condivisa a Milano, da cui è emerso che il 79% delle persone intervistate è preoccupato per l’ambiente e il 92% ritiene di essere al passo con gli ultimi sviluppi tecnologici, mode e tendenze. Milano è anche una delle città in cui il gender gap nel car sharing è più ridotto (il 49% degli utenti sono donne e il 51% uomini), invece ci sono città in cui Zity opera dove la presenza femminile è minore.

Gli utenti che utilizzano il car sharing a Milano hanno dai 36 ai 45 anni in media e il 62% di loro usa quotidianamente l’auto per i suoi spostamenti. Altri fattori, come la demografia e il potere d’acquisto, contribuiscono a rendere Milano la città ideale per il servizio di car sharing free-floating di Zity.

La flotta di Dacia Spring a Milano farà parte del programma di Zity per la sicurezza a bordo, che consiste nell’installazione di dispositivi all’interno delle vetture, in grado di monitorare la guida in tempo reale e segnalare comportamenti impropri. Il programma ‘Safety Pilot’, iniziato nel 2020, ha consentito una diminuzione del 36% del tasso di incidenti per la flotta di Madrid.

E non è tutto, c’è da sottolineare inoltre che l’arrivo di Zity by Mobilize a Milano nel 2022 sarà vita a 50 posti di lavoro direttamente collegati alle attività: almeno il 20% delle ore di lavoro saranno assegnate a soggetti che oggi sono disoccupati o svantaggiati, portando importanti vantaggi a molte persone nella regione.

Il lancio di Zity a Milano

Per farsi conoscere, Zity lancia una promozione attraverso la quale offrirà 50 euro di credito Zity a tutti coloro che si registreranno al servizio nel Comune di Milano da oggi fino al giorno prima del lancio del servizio. Le tariffe al minuto per guida e ‘Stand-by’ – opzione che consente di mantenere il noleggio anche in caso di sosta – e le aree coperte dal servizio verranno rese note il giorno del lancio.