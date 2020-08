I nuovi scooter low-cost e senza obbligo di assicurazione

editato in: da

La micromobilità a zero emissioni sta prendendo il sopravvento, lo abbiamo visto fin da subito, dopo il lockdown causato dalla pandemia di Coronavirus. Bici e monopattini elettrici sono diventati la scelta di molti cittadini in Italia.

Di chi si deve muovere in città per andare al lavoro e vuole evitare i mezzi pubblici e il traffico in auto, scegliendo dei mezzi che oltretutto non inquinano l’aria che respiriamo. Una grande spinta è stata data dal Bonus Mobilità (che partirà tra qualche giorno), di cui abbiamo tanto parlato, che prevede uno sconto fino a 500 euro per chi compra biciclette, e-bike, monopattini elettrici e affini.

Micro veicoli che funzionano senza il carburante e senza nemmeno la necessità di assicurazione, presto a far loro compagnia potrebbero arrivare altri mezzi, come ad esempio il nuovo Xiaomi Ninebot C30, un vero e proprio scooter, con le caratteristiche da monopattino. Si tratta infatti di un modello che possiamo considerare ibrido.

Il design è quello di un mini scooter cittadino, non c’è alcun dubbio, per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche abbiamo una velocità massima di 25 km/h (quella prevista per le e-bike e i monopattini elettrici), il limite massimo che tra l’altro, sia in Europa che in Italia, consente di non pagare bollo e assicurazione e si non portare il casco (obbligatorio per i nimorenni).

Nelle scorse settimane abbiamo parlato tanto di Xiaomi, che ha creato la prima city car elettrica low-cost, ed è diventata ormai famosissima oggi per la realizzazione di alcuni monopattini elettrici tra i più venduti al mondo, come il Mi Electric Scooter 1S. Oggi il brand lancia i nuovi scooter C, esattamente i modelli saranno C30, C40, C60 e C80. Nomi differenti che stanno ad indicare l’autonomia dei veicoli.

Il C30 arriva a 35 km di percorrenza, il C40 a 40, il C60 a 60 e, ovviamente, lo scooter Xiaomi C80 offrirà ben 80 km di autonomia. Al momento gli scooter sono solo in Cina, la versione di partenza ha un listino di circa 440 euro, ora offerta a meno di 250 euro in promozione. Con gli altri modelli il prezzo aumenta man mano, vediamo quanto costerà la gamma in Europa, nel momento in cui arriverà anche sul nostro mercato.