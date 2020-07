Le nuove e-bike Peugeot: crossover anche per la città

editato in: da

Le nuove bici elettriche di Peugeot integrano le funzionalità trekking e mountain bike con la possibilità di utilizzo in città. Nuove e-bike che vanno incontro alle esigenze e all’entusiasmo dei ciclisti, che le guideranno per il pendolarismo e il tempo libero.

Il design delle bici Peugeot eT01 (e sta per elettrico, T per trekking) Crossover è elegante e fluido. I potenti motori Bosch e le ruote di grandi dimensioni rafforzano le capacità di trekking. I modelli FS (Full Suspension) offrono comfort indipendentemente dalla tipologia di strada percorsa e dalla pendenza. Le nuove e-bike Crossover sono progettate e assemblate in Francia, a Romilly sur Seine e sono disponibili presso i rivenditori Peugeot Cycles.

Il mercato delle bici elettriche si sta espandendo anche a macchia d’olio, tante le proposte. Il primo modello di cui parliamo è la eT01 Crossover D9, variante Sport o Mixt. Questa avventurosa e-bike è facile da guidare su ripidi sentieri, la batteria da 400 Wh garantisce un’autonomia fino a 110 chilometri. I suoi pneumatici Hutchinson di grandi dimensioni assicurano un’ottima presa su ogni superficie. Il prezzo di listino è di 2.499 euro.

Peugeot eT01 Crossover D10 è venduta, anch’essa, nelle varianti Sport e Mixto. Una e-bike versatile e performante, che incorpora il potente motore Bosch Performance CX e la batteria PowerTube da 500 Wh. La sua attrezzatura completa di luce posteriore e anteriore, parafango e portapacchi semplifica la vita di tutti i giorni. Per questo modello il prezzo di listino è di 3.299 euro.

C’è poi la versione FS, con un sistema di “sospensione completa”, offre comfort nella guida in città ma può affrontare anche tutti i tipi di terreno. Il suo motore è associato a una batteria Bosch PowerTube da 400 Wh e viene venduto al pubblico a 3.299 euro. Infine la Peugeot eT01 Crossover FS (Full Suspension) Equipped è al vertice della gamma Crossover, unisce comfort, prestazioni e praticità. Le sospensioni anteriori e posteriori filtrano qualsiasi irregolarità di strade e sentieri. Il prezzo di listino è di 3.999 euro.

Il Peugeot Design Lab, lo studio di design del marchio, ha immaginato il design fluido e moderno di queste nuove bici, realizzate in seguito alla precedente gamma già vista nei mesi scorsi. La batteria Bosch PowerTube è integrata nel telaio. Il suo impianto vicino al motore è ottimale per l’equilibrio della bici. Si tratta di nuove e-bike comode e performanti, versatili e di nuova generazione, i mezzi su due ruote che rafforzano l’offerta di mobilità elettrificata a 360° della Casa.