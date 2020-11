Le nuove e-bike firmate Harley Davidson

editato in: da

Harley Davidson ha deciso di scorporare la divisione che si è occupata della creazione del primo prototipo di e-bike dell’azienda per creare una vera e propria realtà dedicata alla produzione di queste due ruote elettriche del futuro.

Avevamo parlato appunto del prototipo Serial 1 Cycle pochissimo tempo fa, non è passato nemmeno un mese, ed ecco già i primi modelli per il mercato, pronti per la commercializzazione che inizierà nel 2021. Oggi è possibile pre-ordinarli per gli Stati Uniti e per la Germania. I modelli in tutto sono due, ma uno dispone di tre differenti varianti, quindi le bici in totale sono quattro. Tutte caratterizzate dalla sigla CTY, che indica la predisposizione per l’utilizzo in città, chissà mai che in futuro arriveranno nuove varianti sportive.

Mosh/CTY è il modello che assomiglia più di tutti al prototipo, monta motore Brose S Mag con 90 Nm di coppia, abbinato a una singola velocità. La batteria è rimovibile e ha una capacità di 529 Wh. Sul manubrio prende posto un faro principale che, insieme alla luce di posizione integrata nel telaio, dona luce. Ci sono due fari anche dietro, integrati alle estremità dei foderi, come luci di posizione e di frenata. Al momento abbiamo il prezzo solo in valuta americana ed è di 3.399 dollari.

Harley Davidson mostra il continuo interesse per la mobilità a zero emissioni, propone poi la Rush/CTY Speed, come abbiamo detto, declinato in tre versioni. La Speed, per l’Europa bloccata a 25 km/h (in America viaggia fino a 45 km/h), motore è un Brose TF-Mag, batteria 706 Wh. Cambio automatico nel mozzo, prezzo di 4.999 dollari. Troviamo a listino anche la versione con il normale motore Brose S Mag, sempre con batteria da 706 Wh, integrata e rimovibile. Il design cambia leggermente, con una colorazione bianca a contrasto nella parte alta e dettagli rossi in interno forcella. Il prezzo scende a 4.499 euro.

La Rush/CTY STEP-THRU è infine il modello pensato per le donne, dove il tubo orizzontale svanisce per far posto ad uno più corto, per un’altezza da terra minore. Brose S Mag è il solito motore, ma la batteria in questa versione è quella più piccola, da 529 Wh. Trasmissione e illuminazione rimangono identiche, il prezzo è pari a 4.399 dollari. Le nuove e-bike di Harley Davidson verranno consegnate tra la primavera e l’estate 2021.